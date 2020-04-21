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      Яка кількість людей на межі нестачі продуктів на території Донбасу: шокуючі цифри зі звіту ООН

      -
      Донбас / 24 канал

      В окремих районах Луганської та Донецької областей 500 тисяч людей мають нестачу харчових продуктів. Такі дані оприлюднили в ООН за 2019 рік

      Про це повідомляють у звіті Світової продовольчої програми ООН.

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      Проте у звіті немає достатньо даних, аби оцінити кількість людей, які перебувають на межі нестачі продуктів в ОРДЛО.

      За даними Світової продовольчої програми, у 2019 році найбільше людей мали кризові проблеми з продовольством у:

      • Ємені (15,9 мільйона людей),
      • Демократичній Республіці Конго (15,6 мільйона),
      • Афганістані (11,3 мільйона),
      • Венесуелі (9,3 мільйона)
      • Ефіопії (8 мільйонів).


      Мапа окупованих територій Донбасу / Інфографіка 24 каналу
       

      Автор: Марія Лелека
      Теги: Війна на Донбасі Новини України ООН
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