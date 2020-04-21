Яка кількість людей на межі нестачі продуктів на території Донбасу: шокуючі цифри зі звіту ООН
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В окремих районах Луганської та Донецької областей 500 тисяч людей мають нестачу харчових продуктів. Такі дані оприлюднили в ООН за 2019 рік
Про це повідомляють у звіті Світової продовольчої програми ООН.
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Проте у звіті немає достатньо даних, аби оцінити кількість людей, які перебувають на межі нестачі продуктів в ОРДЛО.
За даними Світової продовольчої програми, у 2019 році найбільше людей мали кризові проблеми з продовольством у:
- Ємені (15,9 мільйона людей),
- Демократичній Республіці Конго (15,6 мільйона),
- Афганістані (11,3 мільйона),
- Венесуелі (9,3 мільйона)
- Ефіопії (8 мільйонів).
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