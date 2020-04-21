Яка кількість людей на межі нестачі продуктів на території Донбасу: шокуючі цифри зі звіту ООН

В окремих районах Луганської та Донецької областей 500 тисяч людей мають нестачу харчових продуктів. Такі дані оприлюднили в ООН за 2019 рік

Про це повідомляють у звіті Світової продовольчої програми ООН. Важливо У 2020 році на Донбасі загинули 45 військових: поіменний список Проте у звіті немає достатньо даних, аби оцінити кількість людей, які перебувають на межі нестачі продуктів в ОРДЛО. За даними Світової продовольчої програми, у 2019 році найбільше людей мали кризові проблеми з продовольством у: Ємені (15,9 мільйона людей),

Демократичній Республіці Конго (15,6 мільйона),

Афганістані (11,3 мільйона),

Венесуелі (9,3 мільйона)

Ефіопії (8 мільйонів).

Мапа окупованих територій Донбасу / Інфографіка 24 каналу

