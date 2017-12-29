Яка кіностудія стала найкасовішою у 2017 році: оголошено рейтинг
Не лише кіноактори отримують звання найкасовіших зірок Голлівуду, а й кіностудії, які щорічно знімають культові кінострічки. Цього року переможцем у рейтингу стала студія Disney.
Про це пишуть на Variety.
Найбільше касових зборів зібрав фільм "Зоряні війни: Останній джедай" та "Красуня і чудовисько", але загалом кіностудія вже другий рік поспіль є найуспішнішою і у 2017 році загальні касові збори фільмів виробництва Disney склали 2,27 мільярдів доларів.
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Друге місце займає концерн "Warner Bros." з доходом у 2 мільярди доларів. На третій позиції розмістилася кіностудія Universal, касові збори якої склали 1,49 мільярдів доларів.
Загалом до першої десятки найкасовіших кіностудій увійшли компанії: 20th Century Fox (1,36 млрд доларів), Sony (948 млн), Lionsgate (879 млн), Paramount (522 млн), STX Entertainment (201 млн), The Weinstein Company (124 млн) і Focus Features (119 млн).
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