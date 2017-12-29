18:19
29 груд 2017
USD
...
EUR
...
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ОБМІН ПОЛОНЕНИМИ ПІДСУМКИ 2017 РОКУ НОВОРІЧНІ СВЯТА ВІЙНА НА ДОНБАСІ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Підводні собаки Кремля. Супер Яга – новий російський герой
Вєсті Кремля
22:58, 28 грудня
Вєсті.UA. Луценко президент. Дива української Феміди
Вєсті.UA
20:51, 28 грудня
Викривачі в небезпеці: куди зникла справа, ініційована Соломатіною
ЦРУ
08:20, 27 грудня
Як Кабмін запхав свого носа в унітази
Підсумки дна
18:00, 10 грудня
Згадати Все. Новорічні традиції
Згадати все
23:39, 28 грудня
Телеканал новин 24 Новини Новини шоу-бізнесу
ОБМІН ПОЛОНЕНИМИ ПІДСУМКИ 2017 РОКУ НОВОРІЧНІ СВЯТА ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Яка кіностудія стала найкасовішою у 2017 році: оголошено рейтинг

15:23, сьогодні 358 Читать новость на русском
Кадр з фільму
Кадр з фільму "Красуня і чудовисько" / Disney

Не лише кіноактори отримують звання найкасовіших зірок Голлівуду, а й кіностудії, які щорічно знімають культові кінострічки. Цього року переможцем у рейтингу стала студія Disney.

Про це пишуть на Variety.

Найбільше касових зборів зібрав фільм "Зоряні війни: Останній джедай" та "Красуня і чудовисько", але загалом кіностудія вже другий рік поспіль є найуспішнішою і у 2017 році загальні касові збори фільмів виробництва Disney склали 2,27 мільярдів доларів.

Читайте також: Forbes назвав найкасовіших акторів 2017 року

Друге місце займає концерн "Warner Bros." з доходом у 2 мільярди доларів. На третій позиції розмістилася кіностудія Universal, касові збори якої склали 1,49 мільярдів доларів.

Загалом до першої десятки найкасовіших кіностудій увійшли компанії: 20th Century Fox (1,36 млрд доларів), Sony (948 млн), Lionsgate (879 млн), Paramount (522 млн), STX Entertainment (201 млн), The Weinstein Company (124 млн) і Focus Features (119 млн).

Теги: LifeStyle Кіно Голлівуд Емма Уотсон Рейтинги Зоряні війни
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Пропозиції партнерів
Коментарі
Публікації
СЛУХАЙ ON AIR
РАДІО МАКСИМУМ Радіо Максимум
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
Новини інших ЗМІ
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук