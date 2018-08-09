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Яка користь для Вашого обличчя від кокосової олії

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Кому та як краще використовувати кокосову олію як засіб для обличчя
Кому та як краще використовувати кокосову олію як засіб для обличчя / Соцмережі

Кокосова олія вважається одним із найкращих натуральних продуктів для краси та здоров'я шкіри. Щоправда, не для всіх вона може бути таким чудодійним засобом.

Як підкреслює ресурс Cosmopolitan, на шкіру тіла кокосову олію може наносити кожен, однак як засіб для обличчя користуватися нею можуть лише ті особи, що мають суху, нормальну та у рідкісних випадках комбіновану та шкіру, схильну до акне.

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Крім того, через її щільну структуру кокосову олію не варто наносити на шкіру обличчя у чистому вигляді, а краще у складі масок, і таких рекомендацій варто дотримуватися володарям усіх типів шкіри.

"Тим людям, які мають жирну шкіру не варто взагалі її використовувати, оскільки кокосова олія є комедогенним продуктом і може забивати пори. Через це утворюються прищі. Проте, тим, хто страждає від прищів і володіє при цьому сухою шкірою, олія може допомогти впоратися з акне через свої антибактеріальні властивості", – наголошується у матеріалі.

Як ж користь від кокосової олії? Перш за все, цей сирий і необроблений продукт містить у собі мінерали, вітаміни і омега-3 кислоти. Також він є багатим на вітамін Е, білки, лауринову, капринову та каприлову кислоти – остання славиться своїми антигрибковими та антибактеріальними властивостями.

Кокосова олія складається здебільшого з насичених жирних кислот. Вона відмінно підходить для відновлення природного бар'єру шкіри та збереження вологи. Крім того, це природний протимікробний засіб, тому вона вбиває будь-які поверхневі бактерії, які скупчилися на шкірі протягом дня. Може кокосова олія й заспокоїти шкіру, прибрати висип, прискорити процес загоєння шкірного покриву, а також подарувати твоєму обличчю найприродніший блиск. Також вона допомагає загоїти потріскані губи – все, що потрібно зробити, це нанести одну всього одну краплю,
– констатують експерти.

Кокосове масло, користь, косметика, краса, Здоров'я

Нагадаємо, за словами фахівців, якщо її споживати як їжу, то кокосова олія є дуже шкідливою для організму.

Більше новин, що стосуються лікування різноманітних захворювань, медицини в Україні, здорового способу життя та харчування, вагітності та пологів, відкриттів у сфері медицини та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

Теги: Здорове життя Здоров'я Краса
Джерело: 24 Канал
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