Яка користь молочних продуктів і чи потрібно дорослим пити молоко
Молочні продукти поділяються на, власне, молочні та кисломолочні. І перші, і другі є корисними для організму.
Про це в ексклюзивному коментарі для Здоров'я 24 розповіла лікар-гастроентеролог Медичного центру Medicover, кандидат медичних наук Христина Квіт.
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Лактоза – це один із найважливіших нутрієнтів для дитини раннього віку. Для перших місяців життя лактоза є основним джерелом енергії, забезпечуючи 40-45% добових потреб. У грудному молоці вміст лактози складає – 6-7 грам на 100 мл. У коров’ячому молоці – 4,5-5 грам на 100 мл.
Жоден харчовий продукт не поповнює організм кальцієм і фосфором так, як молоко і молочні продукти. Окрім цього, у молоці міститься великий запас вітамінів А, В1, В12. Існують певні міфи про присутність великої кількості вітаміну D у молоці. На жаль, коров’яче молоко не є продуктом з найвищим вмістом цього вітаміну.
Отже, при недостатності його в організмі, підтвердженій аналізом крові, не варто збільшувати частку в раціоні саме коров’ячого молока. Натомість козяче та соєве у цьому випадку є набагато кращим. Також, вітамін D у достатній кількості можна отримати з сирів Чеддер, Гауда, Едам, Пармезан та з сирів з пліснявою, а також з протеїнових додатків на основі молока.
Загалом при діагностованій недостатності кальцію чи вітаміну D варто пам’ятати, що їх обмін та засвоєння у організмі є взаємопов’язаним, і вживання лише одного з них може не дати суттєвого ефекту.
Серед кисломолочних продуктів надзвичайно корисним є кефір. Він містить грандіозну базу лактобактерій та інших мікроорганізмів, більшість з яких входить до складу пробіотиків. А у виробництві ряжанки використовують Streptococcus thermophilus, який поглинає й переробляє лактозу, тому застосовується при лактазній недостатності. Ця грампозитивна бактерія має підкислюючу дію і здатна зупинити бродіння в кишківнику, забезпечуючи бактерицидний ефект щодо патогенних мікроорганізмів.
Молоко є корисним для організму людини
Кисломолочний сир також має пробіотичну активність, а ще – сечогінний ефект, що є дуже помічним в умовах стресу. Він також містить дуже цінні для організму вітаміни В1, В2, РР, С, та кальцій. Щодо йогуртів, то вони бувають різними. Є йогурти з лактобактеріями, є з біфідо-, є зі спорами бактерій, які мають очищувальний ефект для кишківника та допомагають йому самостійно відновлювати мікрофлору. Важливо не помилитись із вибором потрібного виду йогурту, тому що не всі бактерії є однаково корисними.
Про непереносимість лактози та кому молоко може зашкодити – читайте у матеріалі.
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