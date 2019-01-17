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      Яка користь молочних продуктів і чи потрібно дорослим пити молоко

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      Користь молока для людини
      Користь молока для людини / pixabay.com

      Молочні продукти поділяються на, власне, молочні та кисломолочні. І перші, і другі є корисними для організму.

      Про це в ексклюзивному коментарі для Здоров'я 24 розповіла лікар-гастроентеролог Медичного центру Medicover, кандидат медичних наук Христина Квіт.

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      Лактоза – це один із найважливіших нутрієнтів для дитини раннього віку. Для перших місяців життя лактоза є основним джерелом енергії, забезпечуючи 40-45% добових потреб. У грудному молоці вміст лактози складає – 6-7 грам на 100 мл. У коров’ячому молоці – 4,5-5 грам на 100 мл.

       
      Лікар-гастроентеролог  Христина Квіт
      “Молоко містить мінімально необхідний організму набір мінеральних солей, а саме: сполуки фосфору, кальцію, магнію, натрію, заліза, калію, а також солей лимонної, соляної та інших кислот. Магній, фосфор і, головним чином, кальцій входять до складу кісткової і зубної тканин. Магній до того ж впливає на роботу серцевого м’яза, а фосфор входить до складу клітин головного мозку і нервової тканини в цілому”.

      Жоден харчовий продукт не поповнює організм кальцієм і фосфором так, як молоко і молочні продукти. Окрім цього, у молоці міститься великий запас вітамінів А, В1, В12. Існують певні міфи про присутність великої кількості вітаміну D у молоці. На жаль, коров’яче молоко не є продуктом з найвищим вмістом цього вітаміну. 

      via GIPHY

      Отже, при недостатності його в організмі, підтвердженій аналізом крові, не варто збільшувати частку в раціоні саме коров’ячого молока. Натомість козяче та соєве у цьому випадку є набагато кращим. Також, вітамін D у достатній кількості можна отримати з сирів Чеддер, Гауда, Едам, Пармезан та з сирів з пліснявою, а також з протеїнових додатків на основі молока. 

      Загалом при діагностованій недостатності кальцію чи вітаміну D варто пам’ятати, що їх обмін та засвоєння у організмі є взаємопов’язаним, і вживання лише одного з них може не дати суттєвого ефекту.

      Серед кисломолочних продуктів надзвичайно корисним є кефір. Він містить грандіозну базу лактобактерій та інших мікроорганізмів, більшість з яких входить до складу пробіотиків. А у виробництві ряжанки використовують Streptococcus thermophilus, який поглинає й переробляє лактозу, тому застосовується при лактазній недостатності. Ця грампозитивна бактерія має підкислюючу дію і здатна зупинити бродіння в кишківнику, забезпечуючи бактерицидний ефект щодо патогенних мікроорганізмів.

      Молоко
      Молоко є корисним для організму людини 

      Кисломолочний сир також має пробіотичну активність, а ще – сечогінний ефект, що є дуже помічним в умовах стресу. Він також містить дуже цінні для організму вітаміни В1, В2, РР, С, та кальцій. Щодо йогуртів, то вони бувають різними. Є йогурти з лактобактеріями, є з біфідо-, є зі спорами бактерій, які мають очищувальний ефект для кишківника та допомагають йому самостійно відновлювати мікрофлору. Важливо не помилитись із вибором потрібного виду йогурту, тому що не всі бактерії є однаково корисними.

       
      Лікар-гастроентеролог Христина Квіт
      “А безконтрольне вживання певного виду бактерій може призвести до посилення гіперреактивності кишківника. Тому вживайте не більше 500 грам йогурту на день, час від часу роблячи перерви. Перевагу надавайте йогуртам власного приготування або ж без вмісту барвників й консервантів”.

      Про непереносимість лактози та кому молоко може зашкодити – читайте у матеріалі.

      Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

      Теги: Здоров'я Здорове життя Здорове харчування
      Джерело: Здоров'я 24
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