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ОЛЕГ СЕНЦОВ АНТИКОРУПЦІЙНИЙ СУД ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ СПИСОК 47

Яка косметика буде корисною на робочому столі

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Яка косметика потрібна на робочому столі
Яка косметика потрібна на робочому столі / stocksnap.io

Якщо ви працюєте в офісі, цей список засобів для краси варто тримати на своєму робочому столі.

Крем для рук

Часто в офісах пересушене повітря, від чого страждає наша шкіра. Тому крем для рук – засіб першої необхідності на робочому столі. Обирайте крам, який добре вбирає шкіра і не залишає жирних слідів на клавіатурі.

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Креми для рук

Термальна вода

Це ще один засіб, який допоможе у боротьбі з сухим повітрям. Термальна вода перешкоджає втраті вологи, підсилює захисні функції шкіри, усуває почервоніння і підтримує правильний pH-баланс.

Засіб для зняття лаку

Добре мати під рукою засіб для швидкого зняття лаку, коли ваш манікюр раптово підвів вас.

Сухий шампунь

З сухим шампунем ви зможете швидко освіжити укладку та повернути об’єм волоссю. Тільки не користуйтеся ним кожного дня – притримайте невеликий флакон у шухляді офісного столу для екстрених випадках.

Сухі шампуні у спреї 

Матуючі серветки

Матуючі серветки чудово усувають блиск і забруднення із шкіри, не розтираючи макіяж.

Туш і помада

Туш і яскрава помада – незамінний набір, який допоможе швидко перевтілитися, якщо вам, наприклад, треба піти на побачення після роботи.

Теги: LifeStyle Краса
Джерело: 24 Канал
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