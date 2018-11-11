Яка країна першою у світі вводить вивчення прав ЛГБТ-спільноти у школах

Шотландія має намір ввести до шкільної програми вивчення на уроках прав ЛГБТ-спільноти.

Як інформує британське видання пише The Guardian, державні школи зобов’яжуть навчати учнів історії ЛГБТ-руху.

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На уроках також вивчатимуть особистості яскравих представників спільноти і шляхи протидії гомофобії.

Заступник першого міністра Шотландії Джон Свінні заявив, що його країна стане першою у світі з такою шкільною програмою.

Наша система освіти повинна підтримувати всіх учнів, щоб вони могли повністю реалізувати свій потенціал. Ось чому дуже важливо, щоб навчальна програма була такою ж різноманітною, як і юнацтво, що навчається в наших школах,

– пояснив представник уряду.

До слова, наприкінці жовтня у Нідерландах людина вперше отримала паспорт "нейтральної" статі.