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Яка країна стане наступною жертвою Росії: Бабченко зробив прогноз

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Білорусь може стати наступною жертвою Росії
Білорусь може стати наступною жертвою Росії / news.tut.by

Білорусь може стати наступною ціллю Російської Федерації після України, адже Москва вже давно намагається "поглинути" її державний суверенітет.

Про це заявив відомий російський журналіст Аркадій Бабченко, передає "Новое Время".

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Мені здається, що Білорусь буде наступною, тому що це одна з найбільш очевидних цілей. Де-факто, на мій погляд, поглинання Білорусі Росією вже відбулося. І зараз йдуть навчання на Далекому Сході з Китаєм, попередніми були навчання Захід-2017 на території Білорусі, і це говорить про те, що про державний суверенітет Білорусі вже можна говорити все менше і менше,
– зауважив Бабченко.

Журналіст припустив, що можливе територіальне поглинання РФ Білорусі відбудеться без війни.

Окрім того, внаслідок можливого створення нової територіально-державної формації президент Росії Володимир Путін зможе "обнулити" термін своїх повноважень на нинішній посаді.

Нагадаємо, раніше заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб України Юрій Гримчак розповів, що армія Росії може вторгнутися і розпочати війну в сусідній Білорусі, проте не буде найближчим часом здійснювати новий збройний наступ на Україну.

Теги: Новини України Новини політики Новини Росії Новини Білорусі Володимир Путін
Джерело: 24 Канал
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