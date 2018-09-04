Яка країна стане наступною жертвою Росії: Бабченко зробив прогноз

Білорусь може стати наступною ціллю Російської Федерації після України, адже Москва вже давно намагається "поглинути" її державний суверенітет.

Про це заявив відомий російський журналіст Аркадій Бабченко, передає "Новое Время".

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Мені здається, що Білорусь буде наступною, тому що це одна з найбільш очевидних цілей. Де-факто, на мій погляд, поглинання Білорусі Росією вже відбулося. І зараз йдуть навчання на Далекому Сході з Китаєм, попередніми були навчання Захід-2017 на території Білорусі, і це говорить про те, що про державний суверенітет Білорусі вже можна говорити все менше і менше,

– зауважив Бабченко.

Журналіст припустив, що можливе територіальне поглинання РФ Білорусі відбудеться без війни.

Окрім того, внаслідок можливого створення нової територіально-державної формації президент Росії Володимир Путін зможе "обнулити" термін своїх повноважень на нинішній посаді.

Нагадаємо, раніше заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб України Юрій Гримчак розповів, що армія Росії може вторгнутися і розпочати війну в сусідній Білорусі, проте не буде найближчим часом здійснювати новий збройний наступ на Україну.