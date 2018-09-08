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ХІМВИКИД В АРМЯНСЬКУ НЕГОДА В УКРАЇНІ ВБИВСТВО ЗАХАРЧЕНКА ОЛЕГ СЕНЦОВ

Яка мета Росії-агресора: Наєв розкрив підступний план Путіна

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Путін своєю агресією хоче відновити "велику Росію"
Путін своєю агресією хоче відновити "велику Росію" / Фото з відкритих джерел

Російська Федерація насправді не зацікавлена ​​у налагодженні відносин, а має намір і надалі вести загарбницьку політику, при чому розширюючи її щораз більше на Захід.

Про це заявив командувач Об'єднаних сил Сергій Наєв в інтерв’ю Financial Times.

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Вони сподіваються відновити своє бачення великої Росії, яке просувається на Захід,
– сказав Наєв.

Він зауважив, що за роки агресії Кремля, українська армія стала сильнішою і тепер здатна відбити всі напади ворога. Проте, Україна також потребує підтримки інших країн в боротьбі з окупантом.

Також, Наєв нагадав лідерам Європи, що свого часу спроби "умиротворення агресора" призвело до Другої світової війни. І саме тому зараз так важливо усвідомлювати загрозу агресії Москви.

Наєв додав, що за роки війни на Донбасі, окрім професіоналізму, суттєво покращилась якість військової техніки і озброєння української армії.

Нагадаємо, раніше Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ зафіксувала, що Росія почала стягувати важке озброєння, зокрема, танки та артилерію на території окупованих Донецька і Луганська. 

Теги: Новини України Новини політики Збройні Сили України Новини Росії Володимир Путін Війна на Донбасі Історія Сергій Наєв Україна – Росія Зброя
Джерело: 24 Канал
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