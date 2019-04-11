Яка мета зустрічі Зеленського і Порошенка з Макроном?

Президент Франції Макрон намагається сьогодні бути лідером вільного світу. Його зустріч із Зеленським і Порошенком – можливість врегулювання політичної суперечки в Україні.

Про це 24 каналу розповів директор аналітичного центру "Політика" Микола Давидюк.

Читайте також: Рейтинг кандидатів у президенти: соціологи оприлюднили нові результати

Зустріч Зеленського і Порошенка з Макроном у Парижі – післяпрезидентські домовленості. Макрон виступить арбітром. Головне, щоб не було якихось домовленостей, які б стосувалися суверенітету України,

– зауважує Давидюк.

Як зазначає експерт, сумнівно, що перед переговорами з Макроном Порошенко чи Зеленський битимуть один одного "ножем у спину". Хіба якщо це може переламати хід кампанії.

Які результати першого туру виборів президента України? Центральна виборча комісія завершила опрацювання результатів виборів президента України 31 березня 2019 року, підрахувавши 100% голосів виборців. Лідирує Володимир Зеленський із показником 30,24%. В Петра Порошенка – 15,95%. Явка склала 62,72% виборців. Другий тур відбудеться 21 квітня.

Перемовини з Макроном – перемовинами. Але штаби Зеленського і Порошенка не розслаблюватимуться до фінального гонгу. Боротьба продовжуватиметься навіть після визначення результатів – до інаугурації. Тому що існує ймовірність проведення дострокових парламентських виборів наприкінці травня,

– зауважив Микола Давидюк.

Що відомо про зустріч Макрона з Порошенком і Зеленським? Кандидати у президенти України Петро Порошенко і Володимир Зеленський планують зустрітися з президентом Франції Еммануелем Макроном. Зустріч має відбутися 12 квітня в Парижі.Про запланований візит Зеленського до Макрона заявив на брифінгу речник виборчого штабу Порошенка Олег Медведєв. Він сказав, що французи по дипломатичних каналах координувалися у цьому питанні з українською стороною.