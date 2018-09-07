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Яка музика найкраща для роботи: відповідь вчених

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Яка музика найкраща для роботи
Яка музика найкраща для роботи / stoplusjednicka.cz

Музика стала вагомою частиною життя багатьох людей, які працюють не лише в офісах. Добре підібрана музика може допомогти людині розслабитися, заснути, займатися спортом та, звичайно, працювати.

Саме тому науковці з Бірмінгемського університету провели дослідження, пише ScienceDirect.

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Вони встановили, що музика допомагає виконувати монотонну роботу. Чи то перевірка електронної пошти, чи заповнення таблиці, музика підвищує швидкість виконання цих завдань.

Яка музика найкраща для роботи
Яка музика найкраща для роботи

Та якщо говорити про складніші завдання, то необхідний ретельніший підбір музики.

Дослідження американських вчених підтверджує, що для концентрації та підвищення настрою потрібно слухати звуки природи. А от слухати улюблену музику потрібно тоді, коли людина ще не стала профі, і саме тому композиції допомагають виконувати завдання швидше.

Інструментальна музика допоможе тим, хто надто вдумується у слова пісні і тому постійно відволікається.

Канадські вчені переконані, що музика бароко допомагає краще працювати. Все тому, що в результаті експерименту люди краще складали IQ-тести під динамічну музику.

Музика бароко допомагає краще працювати
Музика бароко допомагає краще працювати

До того ж, визначили ідеальну гучність музики – середня гучність. Як достатня, так і більша гучність сприяє абстрактному мисленню, проте надто гучна музика є перешкодою до оброблення інформації мозком.

Більше новин, що стосуються лікування різноманітних захворювань, медицини в Україні, здорового способу життя та харчування, вагітності та пологів, відкриттів у сфері медицини та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

Теги: LifeStyle Здоров'я Здорове життя Психологія дослідження
Джерело: 24 Канал
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