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ЗБИТИЙ "БОЇНГ 777" СЕРГІЙ СТЕРНЕНКО ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ

Яка музика здатна омолоджувати організм

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Яка музика здатна омолоджувати організм
Яка музика здатна омолоджувати організм / vezha.vn.ua

Особливо корисно слухати музику людям, які страждають через захворювання серцево-судинної системи.

Зі слів медиків, музика може позитивно впливати на людський організм, передає  "Країна здоров'я".

Вчені провели дослідження, під час яких з'ясували, що пацієнти, які після операції на серці слухали класичну музику принаймні по півгодини щодня, відновлювались значно швидше.

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Тож людям з серцево-судинними захворюваннями слід відмовитись від прослуховування рок-музики – вона може спричинити утворення аритмії. Окрім того, чим людина старша, тим спокійнішу музику їй слід обирати.

via GIPHY

 

Теги: Музика Здорове життя LifeStyle Здоров'я
Джерело: 24 Канал
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