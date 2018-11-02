Яка небезпека від наркозу для дитини

Навіть дорослі люди бояться наркозу, відтак часто відмовляються від потрібних процедур або вирішують їх робити без анестезії. А що коли справа стосується дитини!? Адже батьків часто лякає не сама операція або діагностична процедура, а необхідність проводитися її під наркозом. А чи насправді наркоз є таким страшним?

Про це пише педіатр і неонатолог Анна Левадна у своєму Instagram. Зокрема, щоб розібратися у ситуації, вона запитала лікаря-анестезіолога Анну Лосєву.

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Як пояснила фахівець, наркоз, перш за все, є потрібним для знеболювання, захисту від стресу, знерухомлення пацієнта (до прикладу, під час процедур МРТ, де будь-який рух зробить знімки розмитими) під час операції або діагностичної маніпуляції.

Водночас вона додає, що втрата чутливості під час анестезії спричинюється речовинами, що впливають на мозок.

Також лікарка розповіла, що під час лікування чи обстеження дітей у 80 випадках використовують інгаляційний наркоз (вдихання газу через лицьову маску), а найбільш поширеним препаратом є "Севоран".

Якщо з великими операціями все більш-менш є очевидним для батьків, то "маленькі" втручання під наркозом викликають сумніви (наприклад, лікування зубів або обрізання). А насправді цей препарат не впливає негативно на серце, навпаки, "Севоран" захищає серце від наслідків гіпоксії. Також він не пошкодить печінку (майже не проходить через печінку, виводиться легенями). Ще цей засіб не впливає на функцію нирок у осіб без ниркової недостатності (а під час ниркової недостатності він є обмеженим у застосуванні). Відповідно до досліджень, одиничні процедури в умовах анестезії "Севораном" не мають негативного впливу на мозок. Однак, тривале або повторне застосування "Севорану" у дітей віком до 3 років може призводить до поведінкових проблем і порушення навчання,

– пояснює анестезіолог.

Також фахівець оприлюднила перелік побічних ефектів після прийняття "Севорану". Це:

– нудота та блювота (18-25%);

– гіпотензія (4-11%);

– збудження (7-15%);

– бронхообструкція, апное (тимчасове припинення дихальних рухів)/кашель (2-8%);

– сонливість (9%);

– тремтіння (6%);

– запаморочення (4%);

– лихоманка (1%).

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Після таких симптомів унасілідок наркозу необхідно звертатися до лікаря

"Під час ухвалення рішення про вид анестезії зважуються все фактори. Для "Севорану" його переваги зазвичай перевищують ризики, тому він є препаратом вибору. Анестезіологи не рекомендують відкладати лікування через необхідність анестезії "Севораном", якщо це необхідно з медичної точки зору", – підсумувала Анна Лосєва.