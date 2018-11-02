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      Яка небезпека від наркозу для дитини

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      Чи є небезпечним наркоз для дитини
      Чи є небезпечним наркоз для дитини / Фото з відкритих джерел

      Навіть дорослі люди бояться наркозу, відтак часто відмовляються від потрібних процедур або вирішують їх робити без анестезії. А що коли справа стосується дитини!? Адже батьків часто лякає не сама операція або діагностична процедура, а необхідність проводитися її під наркозом. А чи насправді наркоз є таким страшним?

      Про це пише педіатр і неонатолог Анна Левадна у своєму Instagram. Зокрема, щоб розібратися у ситуації, вона запитала лікаря-анестезіолога Анну Лосєву.

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      Як пояснила фахівець, наркоз, перш за все, є потрібним для знеболювання, захисту від стресу, знерухомлення пацієнта (до прикладу, під час процедур МРТ, де будь-який рух зробить знімки розмитими) під час операції або діагностичної маніпуляції.

      Водночас вона додає, що втрата чутливості під час анестезії спричинюється речовинами, що впливають на мозок.

      Також лікарка розповіла, що під час лікування чи обстеження дітей у 80 випадках використовують інгаляційний наркоз (вдихання газу через лицьову маску), а найбільш поширеним препаратом є "Севоран".

      Якщо з великими операціями все більш-менш є очевидним для батьків, то "маленькі" втручання під наркозом викликають сумніви (наприклад, лікування зубів або обрізання). А насправді цей препарат не впливає негативно на серце, навпаки, "Севоран" захищає серце від наслідків гіпоксії. Також він не пошкодить печінку (майже не проходить через печінку, виводиться легенями). Ще цей засіб не впливає на функцію нирок у осіб без ниркової недостатності (а під час ниркової недостатності він є обмеженим у застосуванні). Відповідно до досліджень, одиничні процедури в умовах анестезії "Севораном" не мають негативного впливу на мозок. Однак, тривале або повторне застосування "Севорану" у дітей віком до 3 років може призводить до поведінкових проблем і порушення навчання,
      – пояснює анестезіолог.

      Також фахівець оприлюднила перелік побічних ефектів після прийняття "Севорану". Це:

      – нудота та блювота (18-25%);

      – гіпотензія (4-11%);

      – збудження (7-15%);

      – бронхообструкція, апное (тимчасове припинення дихальних рухів)/кашель (2-8%);

      – сонливість (9%);

      – тремтіння (6%);

      – запаморочення (4%);

      – лихоманка (1%).

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      Севоран, наркоз, діти, лікування,
      Після таких симптомів унасілідок наркозу необхідно звертатися до лікаря 

      "Під час ухвалення рішення про вид анестезії зважуються все фактори. Для "Севорану" його переваги зазвичай перевищують ризики, тому він є препаратом вибору. Анестезіологи не рекомендують відкладати лікування через необхідність анестезії "Севораном", якщо це необхідно з медичної точки зору", – підсумувала Анна Лосєва.

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

      Родителей часто пугает не сама операция или диагностическая процедура, а необходимость проводиться ее под наркозом. Люди так боятся наркоза, что отказываются от нужных процедур или решают их сделать без анестезии! Так ли страшен наркоз? ‍️Я попросила врача-анестезиолога Анну Лосеву @med_otvet объяснить мне реальные риски наркоза. Зачем нужен наркоз? Для обезболивания, защиты от стресса, обездвижение пациента (напр, при мрт, где любое движение сделает снимки размытыми) во время операции или диагностической манипуляции. Потеря чувствительности во время анестезии вызывается веществами, воздействующими на мозг. Какие есть виды наркоза? 1️⃣Ингаляционный-вдыхание газа через лицевую маску. 2️⃣Эндотрахеальный: пациент спит, не чувствует боли, не слышит и сам не дышит, а дышит за него аппарат ИВЛ через трубку в трахее. 3️⃣Внутривенный: сон, обезболивание и расслабление мышц достигается введением препаратов через вену. Что используется у детей? 80% случаев-ингаляционный наркоз. Наиболее распространенный препарат-севоран. Если с большими операциями все более-менее очевидно для родителей, то «маленькие» вмешательства под наркозом вызывают сомнения (например, лечение зубов или обрезание). А что на самом деле? Препарат НЕ ВЛИЯЕТ негативно на сердце, наоборот, Севоран защищает сердце от последствий гипоксии. Он НЕ ПОВРЕДИТ печень (почти не проходит через печень, выводится легкими). Он НЕ ВЛИЯЕТ на функцию почек у лиц без почечной недостаточности (а при почечной недостаточности он ограничен в применении). По исследованиям, ЕДИНИЧНЫЕ процедуры в условиях анестезии севораном НЕ ОКАЗЫВАЮТ негативного влияния на мозг. Однако, длительное или повторное применение севорана у детей младше 3 лет может приводит к поведенческим проблемам и нарушению обучения. Частота побочных эффектов- в карусели При принятии решения о виде анестезии взвешиваются все факторы.Для севорана его преимущества обычно превышают риски, поэтому он является препаратом выбора. О других препаратах- в карусели. ‍️Анестезиологи не рекомендуют откладывать лечение из-за необходимости анестезии Севораном, если это необходимо с медицинской точки зрения. ‍♀️А вы-боитесь? Литература ️

      A post shared by Левадная Анна Викторовна (@doctor_annamama) on

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      Теги: Здоров'я Здорове життя Діти і неповнолітні Медицина Лікування Діти
      Джерело: 24 канал
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