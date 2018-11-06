Яка олія дуже корисна для здоров'я чоловіків

Дієта, збагачена бавовняною олією, покращує рівень холестерину у молодих чоловіків, що сприяє профілактиці серцево-судинних захворювань.

Медики провели амбулаторне дослідження серед чоловіків від 18 до 45 років, які страждають від ожиріння, передає МedicalХpress.

Під час дослідження вони хотіли з'ясувати вплив дієти з високим вмістом бавовняної і оливкової олій на ліпідні профілі.

Читайте також: Які продукти найкраще збережуть молодість шкіри

З'ясувалось, що в учасників рівень холестерину та тригліцеридів помітно знизився, коли вони дотримувалися дієти зі страв з високим вмістом бавовняної олії.

Середнє зниження склало 8% загального холестерину, зниження ліпопротеїнів низької щільності – на 15% і ниження рівня тригліцеридів – на 30%. Бавовняна дієта також підвищила рівень "хорошого холестерину" на 8%.

Висновок вчених: жирна кислота, що міститься у бавовняній олії, може допомогти запобігти накопиченню зайвих тригліцеридів.

Бавовняна дієта підвищує рівень "хорошого холестерину"

Що таке ліпідний профіль? Це набір специфічних аналізів крові, що дозволяє визначити відхилення у жировому обміні організму, що має велике значення для діагностики атеросклерозу (хронічне захворювання, що вражає переважно великі артеріальні судини).

Що таке тригліцериди? Це органічні речовини. В живих організмах виконують, перш за все, структурну та енергетичну функції: вони є основним компонентом клітинної мембрани, а в жирових клітинах зберігається енергетичний запас організму.

Більше новин, що стосуються лікування різноманітних захворювань, медицини в Україні, здорового способу життя та харчування, вагітності та пологів, відкриттів у сфері медицини та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.