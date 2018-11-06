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      Яка олія дуже корисна для здоров'я чоловіків

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      Яка олія дуже корисна для здоров'я чоловіків
      Яка олія дуже корисна для здоров'я чоловіків / maximum.fm

      Дієта, збагачена бавовняною олією, покращує рівень холестерину у молодих чоловіків, що сприяє профілактиці серцево-судинних захворювань.

      Медики провели амбулаторне дослідження серед чоловіків від 18 до 45 років, які страждають від ожиріння, передає МedicalХpress.

      Під час дослідження вони хотіли з'ясувати вплив дієти з високим вмістом бавовняної і оливкової олій на ліпідні профілі.

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      З'ясувалось, що в учасників рівень холестерину та тригліцеридів помітно знизився, коли вони дотримувалися дієти зі страв з високим вмістом бавовняної олії.

      Середнє зниження склало 8% загального холестерину, зниження ліпопротеїнів низької щільності – на 15% і ниження рівня тригліцеридів – на 30%. Бавовняна дієта також підвищила рівень "хорошого холестерину" на 8%. 

      Висновок вчених: жирна кислота, що міститься у бавовняній олії, може допомогти запобігти накопиченню зайвих тригліцеридів.

      Бавовняна дієта підвищує рівень

      Бавовняна дієта підвищує рівень "хорошого холестерину"

      Що таке ліпідний профіль? Це набір специфічних аналізів крові, що дозволяє визначити відхилення у жировому обміні організму, що має велике значення для діагностики атеросклерозу (хронічне захворювання, що вражає переважно великі артеріальні судини).

      Що таке тригліцериди? Це органічні речовини. В живих організмах виконують, перш за все, структурну та енергетичну функції: вони є основним компонентом клітинної мембрани, а в жирових клітинах зберігається енергетичний запас організму.

      Більше новин, що стосуються лікування різноманітних захворювань, медицини в Україні, здорового способу життя та харчування, вагітності та пологів, відкриттів у сфері медицини та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

      Теги: LifeStyle Здоров'я Чоловіче здоров’я Здорове життя Здорове харчування Серцево-судинні захворювання
      Джерело: 24 Канал
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