Яка олія корисніша – кокосова чи лляна: відповідь дієтолога

Дієтолог Албіна Коміссарова пояснила, яка олія корисніша для здоров’я – кокосова чи лляна.

Останнім часом стало модним наносити кокосову олію на волосся, вживати її в чистому вигляді та смажити, пише МедОбоз.

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Проте не всі знають, що кокосова олія на 90% складається з насичених жирів, які вважаються хворими. До прикладу, у вершковому маслі цей показник сягає 60%.

Не доведено, що вживання кокосової олії вбереже людину від серцево-судинних хвороб. Їсти цей продукт можна в помірних дозах, але з позначкою "virgin".

Краще віддавати перевагу ненасиченим жирам, наприклад, оливкова олія. Кокосова олія чудово підходить для зволоження.

Основна помилка про лляну олію – те, що вона збагачена омега-3. Це група полінасичених жирних кислот – ЕПК, ДГК, АЛК і ін. З них ЕПК і ДГК - готові та активні, вони містяться в продуктах тваринного походження. АЛК міститься в продуктах рослинного походження і є неактивною формою, попередником ЕПК і ДГК.

Найкращим джерелом омега-3 є дві порції жирної риби в тиждень, якщо ви вибираєте добавки, а не лляну олію.