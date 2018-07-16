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Яка олія лікує артрит та бореться з діабетом

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Олія кориці лікує артрит та бореться з діабетом
Олія кориці лікує артрит та бореться з діабетом / poradumo.com.ua

Для здоров’я корисно додавати кілька крапель олії кориці у свій раціон, адже вона здатна боротися з діабетом та лікує артрит.

Олія кориці містить антибактеріальні та протигрибкові речовини, які ефективно борються з різними мікроорганізмами в організмі, пише портал "ЖивиАктивно".

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Через специфічне поєднання складників цей продукт здатний лікувати запалення, пошкодження клітин, які спричинили вільні радикали.

Олія кориці здатна лікувати запалення
Олія кориці здатна лікувати запалення

Цей продукт здатний боротися з діабетом. Щоб отримати ефект захисту тканин, потрібно додати кілька крапель олії кориці до звичайного раціону.

При артриті та захворювання кісток можна розтирати олією кориці уражену ділянку для полегшення симптомів.

Регулярне використання олії кориці пригнічує всі типи шкірних інфекцій. Цей продукт ідеально підходить для пацієнтів з мікозами, псоріазом та іншими захворюваннями, які порушують здоров’я шкіри.

Олія кориці зменшує втому як фізичну, так і розумову. Також сполуки олії покращують кровообіг, сприяють надходженню кисню до мозку й оптимізації використання енергії.

Олія кориці лікує артрит та бореться з діабетом
Олія кориці лікує артрит та бореться з діабетом

До слова, дієтологи переконують у користі моркви для організму людини, оскільки ця рослина здатна знизити рівень холестерину та артеріального тиску.

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Теги: LifeStyle Здоров'я Лікування Діабет Народна медицина
Джерело: 24 Канал
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