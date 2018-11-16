Яка поведінка людини провокує цукровий діабет

Зазвичай цукровий діабет зустрічається у тих людей, що є схильними до нервового стресу, оскільки такі особи намагаються заїсти негативні емоції. Також цю хворобу провокує пасивна життєдіяльність.

Про це розповіла лікар-ендокринолог Олена Михайленко у коментарі ресурсу "Обозреватель".

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"Цукровий діабет поширюється у тих країнах, люди в яких переживають нервовий стрес. Це війни, катаклізми, зниження економічних показників тощо. Це сприяє розвитку цукрового діабету. Запускають діабет уже в дорослому віці нервові стреси, які людина хоче заїсти, отримати "нотку позитиву", – зауважила фахівець.

Цукровий діабет – що це? Це група ендокринних захворювань, що розвиваються внаслідок абсолютної чи відносної недостатності гормону інсуліну, появи інсулінорезистентності, внаслідок чого виникає гіперглікемія – стійке підвищення рівня глюкози у крові.

Водночас вона підкреслює, що харчові продукти стають "тим малим спектром, який підвищує настрій".

"Людина може завдяки продуктам харчування та пасивній життєдіяльності набирати вагу. Це призводить до цукрового діабету другого типу – це діабет надмірної ваги. Основний механізм розвитку діабету в цьому випадку – інсулінорезистентність, нечутливість рецепторів кожної клітини до інсуліну. Інсуліну – начебто з надлишком, але чутливості рецепторів клітин до нього немає", – констатує лікар-ендокринолог.

Як переконує експерт, інсулін є постачальником глюкози до клітин.

Глюкоза є необхідною для нашої життєдіяльності, нервової системи, розумової активності, забезпечення працездатності. Тобто без глюкози ми не зможемо працювати та виконувати свої повсякденні обов'язки. Але річ у тім, якщо багато інсуліну, це свідчить, що рецептори – нечутливі та глюкоза всередину клітини не потрапляє... Буває, коли надлишок глюкози у крові або надлишок інсуліну. Надлишок інсуліну дає харчові пристрасті, людина постійно хоче їсти та споживає висококалорійні продукти,

– пояснила Олена Михайленко.

Нагадаємо, раніше виконувачка обов’язків міністра охорони здоров’я Уляна Супрун зазначала, що діабет 1 типу попередити не можна, проте у 80% випадків можна запобігти діабету 2 типу. Відтак, чиновниця переконує, що найкращою профілактикою у такому разі буде здоровий спосіб життя.