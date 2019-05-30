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      Яка причина катастрофи військового вертольота на Рівненщині: кілька версій

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      Причини катастрофи військового вертольота Мі-8 на Рівненщині
      Причини катастрофи військового вертольота Мі-8 на Рівненщині / Колаж 24 канал

      Слідство розглядає кілька версій причин катастрофи військового вертольота Мі-8 на Рівненщині. Серед версій – технічна несправність, неякісне пальне, неякісна підготовка до проведення польотів.

      "Усі ці версії опрацьовуються, кожній версії буде надана певна правова оцінка", – повідомив на брифінгу начальник управління Військової прокуратури Західного регіону Юрій Табака.

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      Зараз вилучають документацію щодо вертольота, акти технічного стану та формуляри. Усе буде досліджено, у тому числі технічний стан повітряного судна перед вильотом, додав Табака.

      Військовий вертоліт Мі-8 зазнав катастрофи 29 травня на Рівненщині за 3 кілометри від села Сестрятин. Він впав і відразу ж загорівся під час тренувального польоту в межах планових навчань "День-Ніч".

      У катастрофі загинули 4 членів екіпажу-військовослужбовців 16-ї окремої бригади армійської авіації Сухопутних військ ЗСУ, що базується у Бродах на Львівщині. Рятувальники знайшли тіла 2 загиблих військових, тіла ще 2 – шукають.

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      Президент України Володимир Зеленський доручив начальнику Генштабу ЗСУ Руслану Хомчаку взяти під особистий контроль розслідування обставин катастрофи вертольота. Державне бюро розслідувань розслідує справу за статтею про порушення правил польотів.

      Імена загиблих у катастрофі вертольота на Рівненщині:

      1. Командир 16-ї окремої бригади армійської авіації Сухопутних військ полковник Ігор Мазепа,
      2. льотчик-штурман старший лейтенант Владислав Попенко,
      3. бортовий авіаційний технік-інструктор капітан Василь Романюк,
      4. бортовий авіаційний технік старший лейтенант Павло Дацюк.
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      Теги: Новини України Рівне Катастрофа Мі-8 на Рівненщині Розслідування Катастрофа Аварії та ДТП Новини Львова авіація Жертви
      Джерело: 24 канал
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