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      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ДЕБАТИ ЗЕЛЕНСЬКОГО З ПОРОШЕНКОМ

      Яка прихована мета поїздки Бойка та Медведчука до Медведєва: версія Авакова

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      Зустріч Бойка та Медведчука з прем'єром Росії є втручанням у вибори в Україні, – Аваков
      Зустріч Бойка та Медведчука з прем'єром Росії є втручанням у вибори в Україні, – Аваков / 24 канал

      Нещодавня зустріч екс-кандидата у президенти Юрія Бойка і голови політради партії "Опозиційна платформа – За життя" Віктора Медведчука з прем'єр-міністром Росії Дмитром Медведєвим і главою "Газпрому" Олексієм Міллером є втручанням у вибори в Україні.

      Ці так звані переговори – явний маніпулятивний вплив проросійських сил, сказав міністр внутрішніх справ Арсен Аваков під час виступу на 12-му Київському безпековому форумі.

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      "Ми бачимо, що пан Бойко має досить велику підтримку, і це ті ризики, які ми відчуваємо", - додав він.

      Аваков також зазначив, що технічно Україна добре підготувалася до можливих кібератак на сервери Центрвиборчкому. За словами міністра, у Росії фактично не залишилось можливостей для впливу на виборчий процес.

      Разом з тим, у ніч підрахунку голосів ми фіксували спроби втручання в нашу виборчу систему, так звані кіберзагрози. Не атаки, промацування системи. У нас виявилася досить міцна система, ми зуміли вибудувати ситуацію таким чином разом з ЦВК, що система виявилася неуразливою,
      – пояснив міністр.

      При цьому у відомстві вважають, що на питання втручання Росії у вибори в Україні потрібно дивитися ширше і не втрачати пильності.

      Що відомо про політ Бойка та Медведчука до Росії?Попри те, що Росія анексувала Крим та розпалила війну на Донбасі, кандидат у президенти України Юрій Бойко літав до РФ на зустріч із російським прем’єром Дмитром Медведєвим. Разом з Бойком літав і Віктор Медведчук – кум президента Росії Володимира Путіна та голова політради партії "Опозиційна платформа – За життя".

      Бойко з Медведчуком кажуть, що літали до Росії на так звані економічні переговори. На цих переговорах Бойко назвав стосунки між Україною та Росією "вкрай важливими" для нашої держави. А ще Бойко сказав, що "готовий запропонувати і розглянути різні варіанти відновлення контракту по транзиту газу".

      ДБР відкрило справу через політ Бойка та Медведчука до Москви.Бойко та Медведчук могли перетнути кордон з Росією незаконно Але справи відкриті не особисто проти політиків, а проти працівників Державної прикордонної та Державної авіаційної служб. Адже саме ці служби могли дати згоду на авіапереліт політиків до РФ.

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      Теги: Президентські вибори 2019 Новини України Новини політики Україна – Росія Юрій Бойко Дмитро Медведєв Віктор Медведчук Арсен Аваков
      Джерело: 24 канал
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