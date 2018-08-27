Яка продукція Apple найкраще продавалася за останні два роки: рейтинг

Експерти із компанії Ceros провели масштабне дослідження для того, аби визначити, які з продуктів Apple були найбільш популярними за останні два роки. Виявилося, що iPhone далеко не найбільш продаваний товар компанії.

Про це повідомляє Appleinsider.

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Фахівці вивчили дані найбільшої мережі магазинів споживчої побутової електроніки в США і Канаді – Best Buy. Результати досить цікаві.



Рейтинг найбільш продаваних продуктів Apple за останні 2 роки

Першу сходинку в рейтингу найбільш продаваних в цьому році зайняли бездротові навушники AirPods. Якщо це можна було передбачити, враховуючи їх успіх, то друге місце стало несподіванкою для всіх – виявилося, що перехідник на 3,5 міліметра дійсно дуже популярний, навіть незважаючи на те, що він входить в комплект з iPhone вже як два роки.

Наступним у списку розташувався ноутбук MacBook Air, а потім всім звичний метровий Lightning-кабель, який, як відомо, має здатність швидко виходити з ладу.



Графік продажів продуктів Apple за останні два роки

При цьому смарт-годинник Apple Watch виявився не надто затребуваним споживачами. Його популярність протягом двох років залишалася на відносно низькому рівні.

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