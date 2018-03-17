Яка реальна вартість Samsung Galaxy S9+: підрахунок експертів

Фахівці з компанії TechInsights підрахували скільки насправді коштує смартфон Samsung Galaxy S9+. В Україні його приблизна ціна коливається в межах 31 тисяч гривень.

Про це пише видання prostotech.com.

При цьому в американській валюті це близько 1200 доларів.

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Як підрахували експерти, найдорожчою частиною телефону є Super AMOLED-екран з діагоналлю 6,2-дюйма. Він коштує 72,5 долара. Далі йде процесор Exynoe 9810, який коштує 68 доларів.

Подвійна камера телефону коштує 48 доларів, а флеш-пам'ять на 256 ГБ – 51 доларів.

Відтак, експерти підрахували, що реальна ціна Samsung Galaxy S9 і GalaxyS9+ складає 379 доларів або 8500 гривень. У цю суму входить не тільки всі комплектуючі, а й збірка пристрою.

Щоправда експерти наголошують, що в цю суму не включені витрати на розробку програмного забезпечення, ліцензійні відрахування за використання якихось технологій, рекламу, транспортування тощо. Однак. Навіть із цими додатковими витратами ціна Galaxy S9+ має бути нижчою, ніж пропонують торгові мережі.