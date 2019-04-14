08:43
14 квіт 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ПОРОШЕНКО І ЗЕЛЕНСЬКИЙ ЕММАНУЕЛЬ МАКРОН ЛОМАЧЕНКО – КРОЛЛА
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Слівкі: Як Рогозін привітав Гагаріна з днем космонавтики. Сплячка Медведєва
      Вєсті Кремля
      16:58, 13 квітня
      Вєсті.UA. Жир: Фантастичні подарунки від Порошенка. Бойко вирішив хайпанути
      Вєсті.UA
      18:56, 13 квітня
      Як не купити землю, на яку можуть накласти арешт: ексклюзивне розслідування
      ЦРУ
      16:04, 12 квітня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Київський фунікулер
      Згадати все
      23:48, 12 квітня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      ПОРОШЕНКО І ЗЕЛЕНСЬКИЙ ЕММАНУЕЛЬ МАКРОН ЛОМАЧЕНКО – КРОЛЛА

      Яка різниця між виборами в Україні та Росії

      1519 Читать новость на русском
      Чим відрізняються українські та російські вибори
      Чим відрізняються українські та російські вибори / Колаж 24 канал

      Українські президентські вибори відрізняються від російських тим, що вони просто є. І цей факт дуже неприємний Кремлю.

      "Ось чим відрізняються жива людина і труп? Труп не ходить, не говорить, не їсть, не розмножується, а жива людина – ходить, їсть, розмовляє, здатна розмножуватися. В цьому і різниця", – пояснив російський журналіст і публіцист Леонід Радзіховський, повідмоляє "Главред".

      Читайте також: Невідомість: про що мовчать кандидати в президенти?

      Вибори, тобто дії з непередбачуваним результатом і зміною глави держави в ході публічного волевиявлення людей, для Кремля є єдиним неприємним і небезпечним фактором, додав журналіст. І більше з жодного боку Україна не становить небезпеки для Росії, зазначив Радзіховський.

      Коли другий тур виборів президента України? Фінальне голосування за нового президента відбудеться 21 квітня, у неділю. Віддати свій голос можна буде з 8:00 до 20:00. У другому турі українці обиратимуть президента між Порошенком і Зеленським. За кілька днів до голосування кандидати у президенти планують провести традиційні дебати. Ім’я нового президента України ЦВК повинна оголосити до 1 травня. Інавгурація президента відбудеться у червні.

      Не забудьте взяти із собою на дільницю для голосування український паспорт та довідку про тимчасову зміну місця голосування (якщо не плануєте голосувати за місцем прописки).

       

       

      blog_ava
      Гороскоп на 14 квітня для всіх знаків зодіаку
      сьогодні
      504
      Теги: Новини України Новини політики Президентські вибори 2019 Новини Росії Україна – Росія
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Що спільного між сектами, дідівщиною та агресією виборців?
      сьогодні , 08:40 Що спільного між сектами, дідівщиною та агресією виборців?
      Олекса Коба 1
      Головні новини 13 квітня: нове відео від Порошенка, Зеленський ігнорував повістки військкомату
      13 квітня , 22:07 Головні новини 13 квітня: нове відео від Порошенка, Зеленський ігнорував повістки військкомату
      2887
      Переход из "ЛНР" в Украину – это безумие
      13 квітня , 22:01 Переход из "ЛНР" в Украину – это безумие
      Ольга Черненко 3693
      Як Порошенко підігрує Медведчуку: конкретні факти
      13 квітня , 20:00 Як Порошенко підігрує Медведчуку: конкретні факти
      Сергій Лещенко 1984
      Проросійські бойовики обдзвонюють українських журналістів з "попередженнями" про провокації
      13 квітня , 19:23 Проросійські бойовики обдзвонюють українських журналістів з "попередженнями" про провокації
      1821
      КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)
       19 лютого 2015 , 13:34
      Зірка "Дизель Шоу" Марина Поплавська загинула у ДТП: фото
       20 жовтня 2018 , 09:33
      "Так жити – страшно, планую втікати звідси": житель Армянська розповів про ситуацію в місті
       13 жовтня 2018 , 16:01
      Експерти оцінили, від виплати якої суми боргу Україні "Газпром" точно не відкрутиться
       21 квітня 2018 , 10:15
      "Пересічникам на євробляхах" значно спростять життя
       22 серпня 2018 , 14:50
      "Хочеться, щоб зі Словаччиною зіграв Коноплянка, бо гравець без ігрової практики – не футболіст", – екс-тренер збірної України
       15 листопада 2018 , 19:28
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук