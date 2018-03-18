Яка робота робить людину щасливою: дослідження

Вчені провели дослідження, в результаті якого визначили, яка професія сприяє підвищенню рівня щастя людини.

В опитуванні британських дослідників взяли участь 5 тисяч респондентів з Великобританії, США, Нової Зеландії та Австралії. В результаті з'ясувалося, що найбільш щасливими були ті люди, які займалися приватною підприємницькою діяльністю, пише Independent.

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Автори дослідження прийшли до висновку, що приватні підприємці є щасливішими за тих, хто працює на роботодавця, незважаючи на те, що в більшості випадків життя підприємців пов'язане з більш високим рівнем стресу, а дохід є нестабільним.

Результати дослідження також показали, що приватні підприємці в абсолютно різних напрямах діяльності були більш успішні в своїй кар'єрі і відчували себе більш задоволеними від своєї професійної діяльності. Також, у приватних підприємців є більше можливостей для реалізації своїх ідей та інновацій, що, в свою чергу, дає їм можливість розвиватися в тому напрямку, який їм подобається.

"Приватні підприємці цінують свою автономію. У них є свобода. Для інновацій, вираження своїх думок і реалізації своїх ідей. Вони безперервно отримують досвід, а також можуть самі керувати своїм часом і не витрачати на роботу стільки часу, скільки витрачають люди, які працюють на когось ", – говорить співавтор дослідження Пітер Уоррен з Шеффілдського університету.