Яка рослина активізує мозкову діяльність та заспокоює нерви

Значну кількість вітамінів та мікроелементів містить листя салату. Ця рослина здатна активізувати мозкову діяльність.

Листя салату збагачене фолієвою кислотою, йодом, калієм, кальцієм, залізом, магнієм, фосфором, пише "Країна Здоров’я".

Читайте також: Комаровський назвав топ-7 корисних каш для дитини

Залізо, яке міститься у рослині, відповідає за утворення кров'яних тілець, його запаси дозволяють швидше поповнити запаси крові при крововтраті.

Листя салату містить магній, який здатний активізувати мозкову діяльність та м'язи. Запаси цієї речовини дозволяють активніше утворювати нові клітини.

Лікарі рекомендують вживати листя салату діабетикам та дітям. Ця рослина сприяє активізації роботи травної системи. Листя салату заспокоюють нерви, вони мають легкий снодійний ефект.