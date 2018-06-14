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Яка рослина активізує мозкову діяльність та заспокоює нерви

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Листя салату активізує мозкову діяльність та заспокоює нерви
Листя салату активізує мозкову діяльність та заспокоює нерви / Фото з вільних джерел

Значну кількість вітамінів та мікроелементів містить листя салату. Ця рослина здатна активізувати мозкову діяльність.

Листя салату збагачене фолієвою кислотою, йодом, калієм, кальцієм, залізом, магнієм, фосфором, пише "Країна Здоров’я".

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Залізо, яке міститься у рослині, відповідає за утворення кров'яних тілець, його запаси дозволяють швидше поповнити запаси крові при крововтраті.

Листя салату містить магній, який здатний активізувати мозкову діяльність та м'язи. Запаси цієї речовини дозволяють активніше утворювати нові клітини.

Лікарі рекомендують вживати листя салату діабетикам та дітям. Ця рослина сприяє активізації роботи травної системи. Листя салату заспокоюють нерви, вони мають легкий снодійний ефект.

Більше новин, що стосуються лікування різноманітних захворювань, медицини в Україні, здорового способу життя та харчування, вагітності та пологів, відкриттів у сфері медицини та багато іншого – читайте у розділіЗдоров'я.

Теги: LifeStyle Здорове життя Здоров'я Здорове харчування
Джерело: 24 Канал
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