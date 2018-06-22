Яка рослина покращує роботу серця та має протизапальну дію

При мінімумі калорій у шпинаті є максимум користі. Все тому, що у ньому міститься багато вітамінів та мінералів.

У його складі – харчові волокна, насичені жирні кислоти, вітаміни А, В1, B2, B5, B6, B9, С, Е, H, К, PP, пише "ЖивиАктивно".

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Шпинат містить калій, кальцій, магній, натрій, фосфор та залізо.

Завдяки каротиноїдам та вітамінам А, С і В, шпинат зміцнює судинні стінки, захищає їх та тонізує. У любителів шпинату рідше виникають хвороби серцево-судинної системи.

Ця рослина має протизапальну дію, тому її корисно їсти для профілактики артриту, остеопорозу, мігрені та астми.

Лютеїн, який міститься у складі шпинату, протидіє віковим змінам органа зору і забезпечує профілактику очних захворювань.

Особливо корисним шпинат є для шлунку, адже харчові волокна, бета-каротин і вітамін С позбавлять від його важкості, здуття і закрепу. Також вони захистять стравохід і шлунок від вільних радикалів на клітинному рівні.

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