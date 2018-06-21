Яка рослина попереджує інсульт та очищує кров

Окрім того, що шовковицю широко використовується в кулінарії, ця рослина є надзвичайно корисною для людини, адже вона здатна боротися з небезпечними хворобами.

Плоди цього дерева використовують для попередження інсульту, пише Likar.info.

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Рослина зміцнює організм, перешкоджаючи появу перших ознак порушення мозку.

Шовковиця покращує кровообіг через резвератрол. Він стимулює кровообіг, допомагаючи організму розподіляти поживні речовини і кисень більш оптимально.

Ягоди шовковиці виконують ще одну важливу місію – вони фільтрують кров, а потім виводить всі токсини з організму.

Живильні речовини, які містяться в шовковиці, можуть проникати в нирки, покращуючи їх стан і ефективність роботи. Ця ягода допомагає зменшити симптоми каменів в нирках.



Корисні властивості шовковиці

До складу шовковиці входять вітаміни С, А, В1, В2, В6, К, РР, бета-каротин, калій, кальцій, залізо, магній і інші вітаміни і мікроелементи.

Сік шовковиці має протизапальну дію, тому він використовується для профілактики і лікування простудних захворювань.

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