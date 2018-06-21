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Яка рослина попереджує інсульт та очищує кров

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Корисні властивості шовковиці
Корисні властивості шовковиці / zyropathy.com

Окрім того, що шовковицю широко використовується в кулінарії, ця рослина є надзвичайно корисною для людини, адже вона здатна боротися з небезпечними хворобами.

Плоди цього дерева використовують для попередження інсульту, пише Likar.info.

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Рослина зміцнює організм, перешкоджаючи появу перших ознак порушення мозку.

Шовковиця покращує кровообіг через резвератрол. Він стимулює кровообіг, допомагаючи організму розподіляти поживні речовини і кисень більш оптимально.

Ягоди шовковиці виконують ще одну важливу місію – вони фільтрують кров, а потім виводить всі токсини з організму.

Живильні речовини, які містяться в шовковиці, можуть проникати в нирки, покращуючи їх стан і ефективність роботи. Ця ягода допомагає зменшити симптоми каменів в нирках.

Корисні властивості шовковиці
Корисні властивості шовковиці

До складу шовковиці входять вітаміни С, А, В1, В2, В6, К, РР, бета-каротин, калій, кальцій, залізо, магній і інші вітаміни і мікроелементи.

Сік шовковиці має протизапальну дію, тому він використовується для профілактики і лікування простудних захворювань.

Більше новин, що стосуються лікування різноманітних захворювань, медицини в Україні, здорового способу життя та харчування, вагітності та пологів, відкриттів у сфері медицини та багато іншого – читайте у розділіЗдоров'я.

Теги: LifeStyle Лікування Здоров'я Здорове життя Серцево-судинні захворювання
Джерело: 24 Канал
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