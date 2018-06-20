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Яка рослина зменшує рівень "поганого" холестерину та покращує травлення

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Кріп зменшує рівень "поганого" холестерину
Кріп зменшує рівень "поганого" холестерину / mport.ua

Окрім того, що кріп використовують у приготуванні різних страв, його застосовують при високому рівні холестерину.

З його допомогою можна знизити рівень "поганого" холестерину, пише "Країна Здоров'я".

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Кріп також впливає на основні ферменти метаболізму цукру. Цю рослину називають незамінною для діабетиків. За допомогою компоненту евгенолу, кріп активно використовується в анестезії та антисептику.

Вчені також встановили, що кріп зменшує рівень неприємного запаху з рота і навіть бореться з безсонням.

В ефірних оліях кропу містяться компоненти флавоноїди і монотерпени, у яких є активна антибактеріальна дія. Тому цю рослину застосовують при боротьбі з діареєю.

Кріп зменшує рівень
Кріп зменшує рівень "поганого" холестерину

У кропі містяться ефірні олії, які мають стимулювальний вплив на травну систему. Вживання кропу зменшує проблеми із травленням.

До слова, деякі продукти можуть боротися з головним болем тоді, коли ліки не можуть допомогти.

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Теги: LifeStyle Здорове життя Здоров'я Народна медицина
Джерело: 24 Канал
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