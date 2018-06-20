Яка рослина зменшує рівень "поганого" холестерину та покращує травлення
Окрім того, що кріп використовують у приготуванні різних страв, його застосовують при високому рівні холестерину.
З його допомогою можна знизити рівень "поганого" холестерину, пише "Країна Здоров'я".
Читайте також: Який овоч знижує артеріальний тиск та захищає мозок
Кріп також впливає на основні ферменти метаболізму цукру. Цю рослину називають незамінною для діабетиків. За допомогою компоненту евгенолу, кріп активно використовується в анестезії та антисептику.
Вчені також встановили, що кріп зменшує рівень неприємного запаху з рота і навіть бореться з безсонням.
В ефірних оліях кропу містяться компоненти флавоноїди і монотерпени, у яких є активна антибактеріальна дія. Тому цю рослину застосовують при боротьбі з діареєю.
Кріп зменшує рівень "поганого" холестерину
У кропі містяться ефірні олії, які мають стимулювальний вплив на травну систему. Вживання кропу зменшує проблеми із травленням.
До слова, деякі продукти можуть боротися з головним болем тоді, коли ліки не можуть допомогти.
Більше новин, що стосуються лікування різноманітних захворювань, медицини в Україні, здорового способу життя та харчування, вагітності та пологів, відкриттів у сфері медицини та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.