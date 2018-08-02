Яка рослина знижує ризик раку та покращує зір
Дієтолог Світлана Фус переконана, що моркву потрібно включити у раціон через її корисні властивості, зокрема через протипухлинну дію.
Світлана Фус стверджує, що моркву обов’язково включити в раціон, йдеться на сторінці у Facebook.
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Морква вважається низькокалорійним продуктом: у 100 грамів міститься 34-45 ккал і до 9 грамів вуглеводів. Вона є чудовим продуктом для підтримки зору, вона сповільнює процеси втрати зору у літньому віці.
Морква має протипухлинний ефект завдяки бета-каротину та фолькарінолу.
Бета-каротин здатний нейтралізувати вільні радикали, які є причиною пухлини та запобігає старінню. А фолькарінол бореться з грибковою інфекцією.
Морква добре впливає стан шкіри, слизових оболонок, нігтів і волосся. Вона доставляє клітковину, що регулює роботу кишківника. Цей продукт дозволяє зберегти відчуття ситості.
Дієтолог переконує також у тому, що морква не має високий глікемічний індекс попри поширену думку.
До слова, ожиріння може спричинити серцево-судинні захворювання, діабет 2 типу та навіть деякі види онкозахворювань. Це захворювання може подолати один продукт.
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