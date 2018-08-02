08:00
2 серп 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
26°C
28°C 16°C
  • п'ятниця
    28°C 18°C
  • субота
    27°C 18°C
  • неділя
    26°C 18°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ВБИВСТВО ВІТАЛІЯ ОЛЕШКА "САРМАТА" ВАЛЮТА ВІЙНА НА ДОНБАСІ НАПАД НА КАТЕРИНУ ГАНДЗЮК В ХЕРСОНІ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Російські бойові священики. Зомбі-депутати
Вєсті Кремля
21:52, 1 серпня
Вєсті.UA. Подарунки для Порошенка. Кличко переймає досвід Шварцнеггера
Вєсті.UA
20:22, 1 серпня
Як мажоритарні депутати отримують державні мільйони та перетворюють Україну в феодальну державу
ЦРУ
09:00, 20 липня
"Дно і сором": чому з Верховної Ради хочуть вигнати журналістів
Підсумки дна
13:00, 16 липня
Згадати Все. Студентські загони
Згадати все
00:38, 14 липня
Телеканал новин 24 Новини Лікування
ВБИВСТВО ВІТАЛІЯ ОЛЕШКА "САРМАТА" ВАЛЮТА ВІЙНА НА ДОНБАСІ НАПАД НА КАТЕРИНУ ГАНДЗЮК В ХЕРСОНІ

Яка рослина знижує ризик раку та покращує зір

1020 Читать новость на русском
Морква знижує ризик раку та покращує зір
Морква знижує ризик раку та покращує зір / splendidtable.org

Дієтолог Світлана Фус переконана, що моркву потрібно включити у раціон через її корисні властивості, зокрема через протипухлинну дію.

Світлана Фус стверджує, що моркву обов’язково включити в раціон, йдеться на сторінці у Facebook.

Читайте також: 4 щоденні звички, які шкодять не гірше за куріння

Морква вважається низькокалорійним продуктом: у 100 грамів міститься 34-45 ккал і до 9 грамів вуглеводів. Вона є чудовим продуктом для підтримки зору, вона сповільнює процеси втрати зору у літньому віці.

via GIPHY

Морква має протипухлинний ефект завдяки бета-каротину та фолькарінолу.

Бета-каротин здатний нейтралізувати вільні радикали, які є причиною пухлини та запобігає старінню. А фолькарінол бореться з грибковою інфекцією.

Морква добре впливає стан шкіри, слизових оболонок, нігтів і волосся. Вона доставляє клітковину, що регулює роботу кишківника. Цей продукт дозволяє зберегти відчуття ситості.

via GIPHY

Дієтолог переконує також у тому, що морква не має високий глікемічний індекс попри поширену думку.

До слова, ожиріння може спричинити серцево-судинні захворювання, діабет 2 типу та навіть деякі види онкозахворювань. Це захворювання може подолати один продукт.

Більше новин, що стосуються лікування різноманітних захворювань, медицини в Україні, здорового способу життя та харчування, вагітності та пологів, відкриттів у сфері медицини та багато іншого – читайте у розділіЗдоров'я.

 

Теги: Лікування Здоров'я Здорове харчування Онкозахворювання Здоров’я очей
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
За Україну 100 років тому воювали добровольці, – письменник Максим Бутченко
1 серпня, 22:01 За Україну 100 років тому воювали добровольці, – письменник Максим Бутченко
Ілля Лукаш
Головні новини 1 серпня: хто вбив Олешка, зросла вартість компослуг, нові номерні знаки
1 серпня, 22:00 Головні новини 1 серпня: хто вбив Олешка, зросла вартість компослуг, нові номерні знаки
ТОП-3 гри липня 2018: огляд World of Warcraft, PUBG та Fortnite Battle Royale
1 серпня, 21:03 ТОП-3 гри липня 2018: огляд World of Warcraft, PUBG та Fortnite Battle Royale
Анастасія Можаровська
Назар Холодницький і безхребетні підлеглі: чому робота інноваційного НАБУ приречена на невдачу
1 серпня, 20:00 Назар Холодницький і безхребетні підлеглі: чому робота інноваційного НАБУ приречена на невдачу
Віталій Шабунін
В Україні з'являться нові серії автомобільних номерів: список
1 серпня, 19:15 В Україні з'являться нові серії автомобільних номерів: список
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук