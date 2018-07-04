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Яка рослина знизить рівень холестерину та артеріального тиску

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Морква знизить рівень холестерину та артеріального тиску
Морква знизить рівень холестерину та артеріального тиску / splendidtable.org

Дієтологи переконують у користі моркви для організму людини, оскільки ця рослина здатна знизити рівень холестерину та артеріального тиску.

Морква збагачена вітамінами A, C, K, B8, пантотеновою кислотою, фолатами, калієм, залізом, міддю і магнієм, пише Ukrhealth.

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Вчені з Шотландії виявили, що регулярне вживання цього продукту впродовж двох тижнів здатне знизити рівень холестерину на 11%.

Через калій, який міститься у моркві, рослина зменшує артеріальний тиск. Мінерал здатний зменшувати напругу судин та артерій, підвищувати рівень циркуляції та кровотоку.

Регулярне споживання бета-каротину пов’язують зі зниженням небезпеки декількох видів пухлин, зокрема, раку легень. Морква сповільнює процес вікової макулярної дистрофії, що є головною причиною втрати зору в літньому віці.

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Також морква здатна контролювати діабет, зміцнювати здоров’я порожнини рота і навіть знижувати ризик інсульту.

Морква сприяє процесам травлення через волокна, які містяться у ній, є одними з найважливіших елементів для травної системи.

До слова, у раціоні кожної людини обов’язково повинні бути свіжі фрукти та овочі та кисломолочні продукти, останні можуть ефективно зміцнити судини.

Більше новин, що стосуються лікування різноманітних захворювань, медицини в Україні, здорового способу життя та харчування, вагітності та пологів, відкриттів у сфері медицини та багато іншого – читайте у розділіЗдоров'я.

Теги: Лікування Здоров'я Серцево-судинні захворювання Здорове життя Діабет
Джерело: 24 Канал
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