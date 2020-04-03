Яка ситуація на ринках у Києві після введення обмежень: відео

Уряд дозволив працювати ломбардам та кредитним спілкам, а також продавати запчастини для транспортних засобів та свійську птицю. Ще раніше дозвіл на торгівлю отримали продуктові ринки. Втім з обмеженням дистанції у кілька метрів між продацевцем та покупцем. Чи дотримуються вимог на ринках у столиці – читайте в матеріалі 24 каналі.

На відміну від інших міст, деякі ринки у Києві взагалі не працюють. Прохід на центральний ринок –Бесарабський – загороджують величезні зачинені ворота. Навіть на Печерському ринку, який 1 квітня відкрився після дозволу МОЗ, розміщені лише таблички про доставку товару додому.

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За роботою ринків стежить поліція. Поліціянтка Людмила Пономаренко розповіла, що правоохоронці слідкують, аби не працювали ринки, не продавали каву на виніс.

Втім місцеві працівники обурені таким рішенням. За їхніми словами, на ринках дотримувалися правил карантину, навіть черг не було.

Багато людей залишилися без роботи, зокрема ті, які приїжджі. Насправді виживають,

– зазначила власниця Еко-лавки Вікторія.

На Лук'янівці базар закритий лише частково. Відчинена крита частина, де продають м'ясо. Хоч і написано на папері, що це магазин. Продавці в масках, товар захищений бар'єром з харчової плівки. Втім покупців не є багато.



На Лук'янівському ринку у критому приміщення продають продукти / Скріншот з відео

У Міністерстві охорони повідомили, що не давали дозвіл на масове відкриття ринків. Тобто, місцева влада може дозволити працювати ринкам у разі, якщо немає інших можливостей купувати продукти. Однак лише суворо дотримуючись встановлених обмежень.

Це не заклик відкривати ринки, це можливість відкрити і дати доступ людям до продуктів харчування в період карантину, який є сьогодні на території України,

– повідомив головний санітарний лікар Віктор Ляшко.

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Втім більшість ринків в Україні працює, а продавці намагаються дотримуватись правил безпеки.



Що заборонили на час карантину в Україні / Інфографіка 24 каналу