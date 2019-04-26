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      Яка справжня причина позову Окружного адмінсуду проти Порошенка: версія експерта

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      Судді ухвалювали потрібні Порошенку рішення, а тепер хочуть себе виправдати
      Судді ухвалювали потрібні Порошенку рішення, а тепер хочуть себе виправдати / Фото з відкритих джерел

      Позов суддів Окружного адміністративного суду Києва з вимогою імпічменту Порошенка жодного відношення до цієї процедури не має. Це розплата за помилки, які були здійснені командою Порошенка.

      Таку думку 24 каналу висловив голова правління Центру прикладних політичних досліджень "Пента" Володимир Фесенко.

      Читайте також: Позови проти Порошенка: в чому підозрюють президента і що йому загрожує?

      Судді Окружного адміністративного суду хочуть відвернути увагу від реальної проблеми. Суд уже давно приймає багато сумнівних рішень. Цей суд – ганьба для країни і діагноз величезної кризи судової системи. Вина за це на президенті Порошенку. Він не провів справжньої повноцінної реформи,
      – наголошує Володимир Фесенко.

      Політолог зауважує, замість судової реформи була її імітація. Люстрації в судах не відбулося. Навпаки – свідомо зберігали сумнівних людей, які в підсумку стали ухвалювати сумнівні рішення.

      Розплату за не проведену реальну судову реформу ми бачимо зараз. За те, що суди працювали в ручному режимі. А тепер вони виходять з ручного режиму. Тепер ці люди, які були інструментом Порошенка, починають викаблучуватися і показувати, що проти чинного президента,
      – підкреслює Фесенко.

      Експерт зауважує: цей суд треба було ліквідувати. Він існує поза правовими рамками. Тому головний висновок – необхідний перезапуск судової реформи. Зокрема, на його думку, люстрацію можна провести і зараз. Якщо у Зеленського розроблять відповідний законопроект – це стане демонстрацією серйозних намірів. Покаже, хто чого хоче. Не проголосують депутати – буде зрозуміло, що парламентарії не хочуть змін у судовій системі. Тоді доведеться вирішувати питання в новій Верховній Раді.

      Які позови проти Порошенка подали до суду? Судді Окружного адмінсуду Києва вимагають розпочати процедуру імпічменту президента Петра Порошенка. Вони вимагають відкрити кримінальні справи проти Порошенка, а також міністра юстиції Павла Петренка і голови Нацбанку Якова Смолія. Колегія суддів, які ухвалили рішення про незаконність націоналізації "Приватбанку", звернулася до Вищої ради правосуддя з заявами про втручання у їхню діяльність. Раніше проти Порошенка окремо подав позов до Верховного суду суддя Окружного адмінсуду Києва, де звинуватив президента у бездіяльності у питанні призначення суддів.

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      Автор: Інна Жолобович
      Теги: Новини України Новини політики Володимир Зеленський Судді Президентські вибори 2019 Петро Порошенко
      Джерело: 24 канал
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