Яка ціна путівок до теплих країв на Новорічні свята і коли мандрувати дешевше: поради експертів

Українці прагнуть зустрічати Новий рік біля моря. Попри святкове зростання цін, квитки на чартерні рейси до теплих країн розкупили ще два місяці тому.

Про це розповіли представники туристичного ринку.

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Найбільший попит має Єгипет як бюджетний варіант відпочинку. Цьогоріч путівка на одного обійдеться в середньому у 300-500 доларів за тиждень. Новорічний відпочинок в Об'єднаних Арабських Еміратах коштуватиме трохи дорожче. А от не менш популярні Шрі-Ланка та Домініканська республіка куди помітніше вдарять по кишені. І це ще без вартості новорічного бенкету.



Вартість новорічної мандрівки у різні країни світу на популярних напрямках

Тож аби не влетіти в копієчку – фахівці радять їхати на морський відпочинок до або після новорічних свят. "Десь після восьмого січня, коли ціна суттєво знизиться, майже удвічі, а то й утричі", – розповіла директор туристичної фірми Катерина Соломатова.

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Для тих, хто все ж хоче помандрувати саме на свята, але недорого, турфірми пропонують автобусні тури. Цьогоріч новорічний вікенд в старій Європі в середньому обійдеться від 100 євро на людину. Поринути в різдвяну атмосферу турфірми пропонують й під час екскурсійних турів Україною. Середня вартість – 3000 гривень з людини.

Якщо порівняти ціну проведення Нового Року десь у київському ресторані і ціну туру, до якого входить і проїзд, і проживання, і сніданки, екскурсійна програма і новорічний стіл, то, в принципі, на одне виходить,

– розповів керівник туристичної компанії Тарас Голинський.

А от шанувальникам гірськолижного відпочинку мандрівки Україною обійдуться дорожче. Тиждень на популярних карпатських курортах обійдеться у щонайменше чотири з половиною тисячі гривень з кожного. І це – лише вартість проїзду та проживання.

Нагадаємо, раніше 24 канал повідомляв, що український паспорт потрапив у топ-30 світового рейтингу від Passport Index. Українці мають змогу відвідати без використання віз 131 країну, з яких у 89 країн можна подорожувати повністю без віз, а у 42 – без перешкод оформити візу за фактом прибуття. І ще для візиту у 67 країн світу громадянину України потрібно оформляти спеціальні дозвільні документи заздалегідь.