Яка ягода є корисною для вагітних

Журавлина є особливо корисною для майбутніх матусь, адже вона містить багато різних важливих мікроелементів та вітамінів.

Зокрема, у журавлині вітаміну C більше, ніж у деяких цитрусових, передає Мaximum.

Також ягода містить вітаміни групи B і такі речовини як бетаїн, біофлавоноїди та інші макро- і мікроелементи.

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Лікарі самі часто рекомендують її їсти вагітним, адже журавлина містить доволі багато флавоноїдів, які допомагають суттєво покращити еластичність судин, а це позитивно впливає на засвоєння вітамінів організмом.

Журавлина є найкориснішою ягодою для вагітних

Окрім того, журавлину споживають у профілактиках захворювань порожнини рота, зокрема, карієсу і пародонтозу. Ягода суттєво зменшує кількість шкідливих мікроорганізмів у ротовій порожнині, які викликають карієс.

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