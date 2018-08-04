Яка ягода є корисною для вагітних
Журавлина є особливо корисною для майбутніх матусь, адже вона містить багато різних важливих мікроелементів та вітамінів.
Зокрема, у журавлині вітаміну C більше, ніж у деяких цитрусових, передає Мaximum.
Також ягода містить вітаміни групи B і такі речовини як бетаїн, біофлавоноїди та інші макро- і мікроелементи.
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Лікарі самі часто рекомендують її їсти вагітним, адже журавлина містить доволі багато флавоноїдів, які допомагають суттєво покращити еластичність судин, а це позитивно впливає на засвоєння вітамінів організмом.
Журавлина є найкориснішою ягодою для вагітних
Окрім того, журавлину споживають у профілактиках захворювань порожнини рота, зокрема, карієсу і пародонтозу. Ягода суттєво зменшує кількість шкідливих мікроорганізмів у ротовій порожнині, які викликають карієс.
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