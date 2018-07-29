Яка їжа допоможе знизити ризик серцевих захворювань на 40%

Антиоксиданти, які містяться у ягодах, відомі як антоціани (пігменти), суттєво знижують ризик захворювань серця.

Про це заявили науковці з Університету Східної Англії, передає Сosmo.

Ці антоціани покращують щільність артерій, знижуючи кров'яний тиск і зменшуючи запалення. Це підтвердили результати 25 досліджень.

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Зі слів вчених, 1-2 порції чорниці, малини або полуниці протягом дня забезпечують організм достатньою кількістю антоціанів. А це знижує ризик смерті від серцевих захворювань аж на 40%.

Жменя ягід допоможе зменшити ризик серцевих захворювань на 40%

Що цікаво, антоціани більш відчутно впливають на молодий організм, ніж на людей старшого віку. Окрім того, дослідження показали зв'язок між низьким споживанням фруктів та серцево-судинними захворюваннями.

Зокрема, незбалансована і скупа на мікроелементи дієта є основною причиною летальних випадків через хвороби серця у всьому світі.

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