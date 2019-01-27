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      Яка їжа може призвести до проблем з пам'яттю та зниження стресостійкості

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      М’яка, подрібнена їжа погіршує пам'ять
      М’яка, подрібнена їжа погіршує пам'ять / unsplash.com

      Їжа відіграє важливу роль у житті людини. І мова йде не лише про насичення корисними мікроелементами чи вітамінами, а й про пам'ять, навчання та стрес.

      Лікар Андрій Бєловєшкін зазначає, що так звана м’яка, подрібнена їжа (soft diet) може призвести до погіршення робочої пам’яті.

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      Також вона може знизити нейрогенезу в гіпокампі (частина мозку) й збільшує ризик нейродегенеративних розладів.

       
      Гіпокамп – що це?
      Це один з небагатьох відділів мозку, здатний виробляти нові нейрони. Цей процес називається нейрогенез. Він збільшує відкритість мереж пам'яті для нового навчання. Гіпокамп також відповідає за просторове орієнтування, бере участь в керуванні емоціями.

      Надлишок м’якої їжі знижує стресостійкість людини і здоров'я зубів.

      Останні дослідження підтверджують: жування при стресі знижує активність стресової осі та когнітивний дефіцит, який спричинений стресовим пошкодженнями гіпокампа.

      Жування також добре впливає на мозковий кровотік, а дослідження МРТ показують, що воно має вплив на функцію мозочка, який пов'язаний з контролем ритмічної рухової активності. Процес жування знижує рівень виділення норадреналіну в мигдалині і рівні АКТГ (гормон, що відповідає за активність наднирників) і гормону стресу кортизолу.

      via GIPHY

      Лікар зазначає, що видалення зубів у тварин призводить до порушення пам’яті проблем у навчанні. Але після їх відновлення, покращуються когнітивні функції, навіть у старих тварин. Жування корисне не лише для тварин, а й для людей. При надлишку стресу у людини часто виникає бруксизм – скрегіт зубами уві сні, який збільшує ризик карієсу й інших проблем.

      Чим інтенсивніше жування, тим помітніше знижуються рівні кортизолу та адреналіну. Швидке жування знижує рівень кортизолу на 26% за 20 хвилин.

      Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

      Теги: Психологія Здоров'я Здорове життя Гігієна Стоматологія
      Джерело: 24 Канал
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