Яка їжа здатна боротися з хронічною втомою: відповідь лікаря

Негативно може позначитися на загальному тонусі людини, фізичних можливостях та опірності хворобам повсякденний раціон та якість харчових продуктів.

У цьому переконана лікар Вікторія Савицька, пише ГолосUA.

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Основними симптомами хронічної втоми є постійне відчуття слабкості, стреси, неврози, підвищення тиск і запаморочення. Тому, якщо ви виявили ці ознаки – пора змінювати раціон.

Тому лікар радить на певний час стати вегетаріанцем, щоб додати бадьорості та очистити внутрішні органи.

Це не означає зовсім відмовитися від м’яса, просто основу раціону повинні складати овочі, зелень, фрукти, для перекусу можна брати сухофрукти чи горішки.

З раціону потрібно виключити шкідливу, консервовану, смажену або надто солодку або солону їжу, фаст-фуду, напівфабрикатів. Тобто всі ті продукти, які можуть порушити кислотно-лужний баланс організму.

Також лікар порадила проводити розвантажувальні дні на продуктах рослинного походження.

До слова, лікар-дієтолог Оксана Скиталінська назвала корисні овочі, які здатні вивести токсини з організму та захистити мозок від старіння.

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