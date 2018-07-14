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Яка їжа здатна покращити сон немовлят: відповідь науковців

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Тверда їжа покращує сон немовлят
Тверда їжа покращує сон немовлят / family.anungoo.mn

Британські та американські вчені провели серію дослідів і встановили, що здатне покращити неспокійний сон у дитини до 6 місяців.

Науковці виявили, що тверда їжа позитивно відображаються на загальному стані малюка, пише Jama Pediatrics.

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Команда вчених спостерігала за понад 1300 дітей, їх до трьох місяців годували виключно грудьми.

Після цього половина немовлят отримувала тверду їжу, інша ж була на ексклюзивній дієті з грудного молока. Немовлята з першої групи спали на 16 хвилин довше і на 13% прокидалися рідше, ніж немовлята з другої групи.

Тверда їжа покращує сон немовлят
Тверда їжа покращує сон немовлят

Все тому, що у якийсь момент грудного молока стає недостатньо. Позитивно вплине на загальне почуття додавання в раціон твердих продуктів. Таким чином, малюк буде швидше насичуватися, а значить і міцніше спати.

Тверда їжа покращує сон немовлят
Тверда їжа покращує сон немовлят

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Теги: Діти Здоров'я Дитяче харчування Догляд за немовлятами
Джерело: 24 Канал
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