Яка зараз ситуація на дорогах України через негоду: затори та обмеження руху

В "Укравтодорі" повідомили про стан проїзду дорогами державного значення станом на 20:30. Зокрема, ситуація на дорозі М-03 у Полтавській області залишається складною.

Про це повідомляє прес-служба "Укравтодору".

Через перекриття двома фурами руху на дорозі поблизу міста Лубни і села Красногорівка утворилося скупчення автомобілів на під'їздах до цих населених пунктів. Складною залишається ситуація на дорозі Н-08 у межах Полтавської області. Зараз затори в області ліквідовані повністю на автомобільній дорозі Р-42 Лубни – Миргород – Опішня і Т-17-16 Хорол – Семенівка – Кременчук.

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Щоб швидше розчистити дороги, ввели тимчасове обмеження на під'їзд зі сторони Київської, Харківської та Кіровоградської (по М-22) областей.

У Черкаській області діє обмеження руху для вантажівок та громадського транспорту на дорогах державного значення М-01 Київ – Знам'янка та Н-08 Бориспіль – Дніпро – Запоріжжя – Маріуполь.

У Кіровоградській області скасували обмеження руху для всіх видів транспорту на дорозі М-04 на ділянці Знам'янка – Олександрія та М-13 Кіровограда – Платоново.

У Дніпропетровській області забезпечено проїзд дорогами державного значення. Вже зняли всі обмеження в русі по автодорогах держзначення М-04 Знам'янка – Луганськ – Ізварине, Н-08 Бориспіль – Дніпро – Запоріжжя – Маріуполь, Н-23 Кропивницький – Кривий Ріг –Запоріжжя.

Нагадаємо, 26 грудня унаслідок ускладнення погодних умов в Україні без електропостачання залишилися 479 населених пунктів у десяти областях. На деяких трасах у Дніпропетровській, Чернігівській, Кіровоградській та Полтавській областях запровадили тимчасові обмеження руху транспорту задля пришвидшення очищення доріг та уникнення заторів. А на Полтавщині люди вже більше доби не можуть виїхати з поля.