Зарплата українців з 1995 року зросла у 144 рази: інфографіка

У 1995 році середня заробітна плата була 73 гривні, а у 2019 році – понад 10 тисяч гривень. У доларах середня зарплата збільшилась в 5,9 разів.

Середня зарплата українців за 25 років виросла в 144 рази, повідомляє Держстат.

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Національна валюта гривня була введена у 1996 році, тому правильні розрахунки можливі лише з цього року. Таким чином, зарплата українців у 1996 році була 69 доларів, а у 2019 році – 406 доларів.



Як змінювалась зарплата українців / Інфографіка 24 каналу

Найбільша середня зарплата протягом 25 років була в місті Києві. У 1995 році – 100 гривень, а у 2019 – понад 15 тисяч гривень.

У 1995 році найменша середня зарплата була в мешканців Закарпатської області – всього 50 гривень. А у 2019 році найменша заробітна плата у жителів Кіровоградської області – 8 тисяч 360 гривень.