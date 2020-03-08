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      Зарплата українців з 1995 року зросла у 144 рази: інфографіка

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      Як змінювалась зарплата протягом 25 років / 24tv.ua

      У 1995 році середня заробітна плата була 73 гривні, а у 2019 році – понад 10 тисяч гривень. У доларах середня зарплата збільшилась в 5,9 разів.

      Середня зарплата українців за 25 років виросла в 144 рази, повідомляє Держстат

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      Національна валюта гривня була введена у 1996 році, тому правильні розрахунки можливі лише з цього року. Таким чином, зарплата українців у 1996 році була 69 доларів, а у 2019 році – 406 доларів.


      Як змінювалась зарплата українців / Інфографіка 24 каналу

      Найбільша середня зарплата протягом 25 років була в місті Києві. У 1995 році – 100 гривень, а у 2019 – понад 15 тисяч гривень. 

      У 1995 році найменша середня зарплата була в мешканців Закарпатської області – всього 50 гривень. А у 2019 році найменша заробітна плата у жителів Кіровоградської області – 8 тисяч 360 гривень. 

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      Автор: Анна Запотоцька
      Теги: Новини України Гроші Зарплата Статистика Інфографіка
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