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Якби дружина не прокинулась, я б давав інтерв'ю Богу, – Співаковський розповів про підпал дому

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Співаковський прокоментував нічний інцидент у своєму будинку
Співаковський прокоментував нічний інцидент у своєму будинку / ksza.ks.ua

Народний депутат України від "Блоку Петра Порошенка" Олександр Співаковський, чий дім у Херсоні підпалили в ніч на 24 червня, прокоментував інцидент. Політик розповів, що, якби його дружина не прокинулась, вони б задихнулись від чадного газу.

Як повідомляв 24 канал, у ніч на 24 червня у Херсоні горів будинок народного депутата Олександра Співаковського. Зайнялася м'яка покрівля будівлі.

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Нардеп у коментарі "Укрінформу" поділився подробицями нічного інциденту.

Якби дружина не прокинулась, я думаю, що ми б давали інтерв'ю Господу Богу. Бо я спав, а вона прокинулась. А чадний газ, коли прокинулись, вже був. Дихати нічим було,
– зазначив політик.

Він додав, що поки що експертиза схиляється до того, що це був підпал, беручи до уваги характер займання.

"Йдеться про те, що це була дуже активна речовина, бо вона пропалила наскрізь дах будинку. Там щось було потужне", – сказав Співаковський.

Окрім цього, нардеп наголосив, що 21 червня йому на телефон приходило повідомлення з погрозами, тому є певні гіпотези про те, хто стояв за підпалом його дому.

Співаковський вже звернувся до Служби безпеки України.

"Є гіпотези, є мотиви. Хай СБУ займається", - сказав народний депутат, зазначивши, що не має бізнесу, тому не є учасником "бізнес-розборок".

Теги: Новини України Новини Херсона Верховна Рада Пожежа
Джерело: 24 Канал
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