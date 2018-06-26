Якби герої сучасних картин жили у мегаполісі: мальовнича добірка
Бразильський художник Габріель Нарделлі Арауджо переносить відомих персонажів з класичних картин на сучасні фотографії за допомогою Photoshop.
За словами Габріеля, його проект під назвою The Canvas Project – цілком цифровий процес. Усі зображення створюються у фоторедакторі Photoshop на основі кадрів, які він сам відзняв, та знімків, які доступні у мережі.
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Спершу Габріель просто розважався, але зараз художник вкладає у свою роботу новий сенс. Він пояснює, що хоче, аби люди по-новому дивилися і на самі картини, і на ті місця, які він використовує в якості фону.
Джерело: 24 Канал
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