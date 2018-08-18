Якби Кузьма був живий, не було б ні пам’яті, ні нагород, – Бебешко

Продюсер Володимир Бебешко, який записував перші альбоми гурту "Скрябін", поділився, що йому подобається, як зараз зберігають пам'ять про Андрія Кузьменка.

Про це він розповів журналістам 24 каналу.

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Мені подобається, що його згадують. Починають пісні крутити, записувати інтерв'ю. Але не подобається, коли кажуть, що в нього, мовляв, учора був ювілей – 50 років… Людини нема – нема ювілею. Йому б виповнилося 50, якби він був живий. От і все. А так – добре, що його не забувають,

– сказав Бебешко.

Він також зазначив, що якби Андрій Кузьменко був живий, то ні про яку пам'ять, чи нагороди не йшлося б.

"Кузьма був, як всі казали, неформатом. Тільки після того, як він загинув, почали його пісні крутити, від чого мені противно. Деградація українського шоу-бізу припиниться, коли радіостанції перестануть вживати слово "формат", – додав Бебешко.

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