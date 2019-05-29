Якби не вплив МВФ, то Порошенко з Коломойським домовилися б щодо "Приватбанку", – експерт

Про причини націоналізації "Приватбанку", бізнес Коломойського та корупційну схему кредитування в банку – в ефірі 24 каналу розповів експерт, керівник Центру вдосконалення економічної журналістики при Київській школі економіки Андрій Яніцький.

Коли НБУ вирішив націоналізувати "Приватбанк"

– НБУ почав не з "Приватбанку", протягом останніх 2015-17 років було виведено з ринку близько 100 банків. Нацбанк займався тим, що розчищував банківський сектор, але такі умови були поставлені у меморандумі з МВФ. НБУ робив правильно – він очищував банківську систему.

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– Коломойський визнає, що в грудні 2016 році "Приватбанк" опинився в такій ситуації, що іншого шляху, окрім як передати його державі, не було. Просто НБУ і власник банку називають різні причини цього: Коломойський каже, що до цього призвела політика НБУ і неправильне регулювання, натомість Нацбанк запевняє, що до цього призвели події всередині "Привату", зокрема можливі шахрайські дії.

Що було причиною націоналізації "Приватбанку"

– Думаю, що політичні речі були, але це не основна причина націоналізації. Якби не вплив МВФ і не контроль наших закордонних кредиторів, то Порошенко з Коломойським би домовилися і якось вирішили це питання на користь один одного.



Петро Порошенко та Ігор Коломойський

Але націоналізація "Приватбанку" відбувалася не через рішення однією людини, це вирішували не Порошенко і не Гонтарєва, до цього процесу були залучені сотні людей. В тому числі і радники міжнародних установ. Навіть гроші на це були передбачені меморандумом МВФ. Все це відбувалося за згоди з Вашингтоном,

– заявив Яніцький.

– Мушу наголосити, що Україна дуже залежна від кредитних коштів – американських, європейських або міжнародних. Тому всі такі важливі рішення на мільярди доларів ми мусимо погоджувати з нашими кредиторами. Так, одного часу просто мпівпали інтереси вищого керівництва держави та реальна економічна ситуація, тоді прийняли рішення про націоналізацію "Приватбанку".

Чому Порошенко хотів націоналізувати "Приватбанк"

– Є ознаки того, що, можливо, Порошенко грався навколо "Привату", як з політичною грою. Депутат Онищенко, який співпрацював з ним, а тепер він втік за кордон, був ініціатором законопроекту у 2015 році про націоналізацію "Приватбанку". На мій погляд, це була спроба політичного тиску на Коломойського.

– Після проведення у 2015 році тестів, коли виявилося, що діра в "Приватбанку" – більше 100 мільярдів гривень, почалися перемовини з керівництвом цього банку з НБУ. Тоді була домовленість про докапіталізацію "Приватбанку" колишніми власниками. Так, близько 30 мільярдів екс-власники банку внесли, але потім вони припинили це робити. Зараз Коломойський використовує це як доказ на свою користь.

Як працювала шахрайська схема з кредитуванням осіб

– Це не унікальна річ для "Приватбанку", всі українські банки до певного часу працювали як гаманці для своїх власників – тобто допомагали їм фінансувати власний бізнес. У банках модель була така – вони позичали у своїх вкладників ці гроші, вкладали в цей бізнес, а згодом повертали відсотки і т.д. Це була можливість фінансування для свого бізнесу.

У випадку з "Приватбанком", це, як правило, проксі-компанії, які передавали гроші далі. Сам пан Коломойський розповідав, що він виводив гроші на Кіпр, а потім знову заводив в Україну та інвестував. Це був спосіб зберегти гроші і захистити їх від валютних коливань. До того ж, це дозволяло не сплачувати податки.

Один із бізнесів, який отримував таке фінансування – це нафтовий бізнес Коломойського (йдеться про "Укрнафту", – 24 канал). Компанія отримувала кредити, а згодом вони їх не повертали, натомість віддавали якійсь іншій компанії і так вони по колу вимивали гроші з банку,

– сказав Яніцький.

– Після кризи у 2008 році група "Привату" також отримала контроль над нафтовою трубою і вже контролювала видобування. В мене є підозра, що сааме нафтовий бізнес став причиною того, що з "Приватбанку" все більше грошей йшло на кредитування.

Як виводили гроші з банку? "Коли бралися кредити, а грошей не було, щоб їх погасити, власники брали ще одні кредити, оскільки не було можливості водночас повернути всі попередні. Але цього разу виводили вже більше грошей і так раз за разом. Ці кредити наростали – спочатку було близько мільйона доларів, а після націоналізації "Приватбанку", виявилося, що не вистачає близько 5 мільярдів доларів", – розповів експерт.

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– Це було зроблено майстерно, оскільки детективи кажуть, що система була побудована так, що в ту ж хвилину сотні компаній отримували гроші чи робили переказ. Тобто в них є підозри, що це робилося не вручну, а було автоматизовано.

– Дуже важко довести, що сам Коломойський керував цим процессом чи віддавав комусь накази. Тому особисто його дуже складно притягнути до відповідальності. Мені хотілося б побачити весь звіт детективів, але він секретний. Копії цього звіту має Нацбанк, Генеральна прокуратура та сам "Приватбанк".