Якби повернули час назад, я все одно був би на Майдані: спогади учасників про Революцію Гідності

В Україні 21 листопада відзначають День Гідності і Свободи. В усіх областях люди несуть квіти і свічки до меморіалів, а в Києві проводять молебень біля каплички на Алеї Героїв Небесної Сотні – місця, де 6 років тому все розпочиналося як мирна студентська демонстрація за європейську інтеграцію, а завершилося – розстрілами людей на вулиці Інститутській.

Чи не забули українці, якою цінною їм дісталася свобода і чи пам'ятають імена героїв – дізнавалися журналісти 24 каналу.

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Так, в одній руці пані Людмила тримає гвоздики, а в іншій портрет загиблого на Інститутській чоловіка Антона. Зі сльозам на очах говорить про нього. Каже, приїздила на Алею Героїв Небесної Сотні часто, не чекаючи річниць і офіційних дат.

"Це вже як другий дім. У нас тут багато знайомих, ми родинами спілкуємося, зустрічаємося і разом свою біду несемо по життю", – каже Людмила Корнєєва.



Людмила Корнєєва прийшла , аби пом'янути чоловіка

Людей на 6-ту річницю початку Революції на Майдан прийшло не багато. Здебільшого, це родичі загиблих. Вони ставлять квіти біля портретів рідних на Алеї Героїв та моляться.

Цей день є надзвичайно важливий для кожного з нас. Тому, сьогодні кожен із нас мусить задуматися і задати собі це питання, а що ми зробили для того, аби бути гідним тих хлопців, які віддали своє життя за нашу Україну, за те, щоб ми могли сьогодні жити,

– наголошує франківець Володимир Веркалець.

І, звісно, у такий день, на Майдані завжди з'являються представники влади. І новий президент не став винятком. Його візит був коротким, а промова лаконічною. Сказав він те ж, що говорив і його попередник.

"Ми повинні відстоювати та захищати ідеали, за які віддали життя наші громадяни. І, звичайно, нам потрібні результати розслідування справ Майдану. Родини загиблих та все суспільство мають обов’язково отримати відповіді, а винні – покарання", – заявив він.

Натомість у Тернополі, звідки тисячі людей одразу після початку Революції рушили до столиці, теж нині запалили свічі. Впевнені саме з Майдану почалися зміни у державі та в їхній свідомості.

"Якби повернути цей час назад, я жодної хвилини б не вагався і зробив би все те саме. Можливо, трохи по-іншому ставився б до того, але все рівно я б був на Майдані і відстоював те ж, що відстоював тоді", – каже учасник Революції Гідності Богдан Брич.



Революція Гідності/ Фото 24 канал

Звісно, вийшли на центральну площу сьогодні і у Львові. Щороку сюди приходить і брат замордованого Юрія Вербицького – Сергій. Він вважає, що "це символ руху вперед і того, що не можна зігнули людей і що вони можуть дати відпір".

Головне, аби українці не забули, якою ціною їм дісталася свобода, каже Сергій, а жертви виявилися – не марними.

Що відомо про День Гідності та Свободи? 21 листопада в Україні відзначають День Гідності та Свободи. Саме тоді в країні почалися дві великі революції: 21 листопада 2013 року розпочався Євромайдан, а 22 листопада 2004 року – Помаранчева революція.



Зауважимо, що до президентства Віктора Януковича 22 листопада українці відзначали День Свободи. Та президент-утікач це свято скасував. Повернув його п'ятий президент Петро Порошенко, який своїм указом від 13 листопада 2014 року запровадив в Україні День Гідності та Свободи.