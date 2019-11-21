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      РОМАН ІВАНІСОВ РЕВОЛЮЦІЯ ГІДНОСТІ ПОВЕРНЕННЯ ЗАХОПЛЕНИХ КОРАБЛІВ

      Якби повернули час назад, я все одно був би на Майдані: спогади учасників про Революцію Гідності

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      В Україні 21 листопада відзначають День Гідності і Свободи. В усіх областях люди несуть квіти і свічки до меморіалів, а в Києві проводять молебень біля каплички на Алеї Героїв Небесної Сотні – місця, де 6 років тому все розпочиналося як мирна студентська демонстрація за європейську інтеграцію, а завершилося – розстрілами людей на вулиці Інститутській.

      Чи не забули українці, якою цінною їм дісталася свобода і чи пам'ятають імена героїв – дізнавалися журналісти 24 каналу.

      До теми: Що українці думають про наслідки Євромайдану: опитування

      Так, в одній руці пані Людмила тримає гвоздики, а в іншій портрет загиблого на Інститутській чоловіка Антона. Зі сльозам на очах говорить про нього. Каже, приїздила на Алею Героїв Небесної Сотні часто, не чекаючи річниць і офіційних дат.

      "Це вже як другий дім. У нас тут багато знайомих, ми родинами спілкуємося, зустрічаємося і разом свою біду несемо по життю", – каже Людмила Корнєєва.

      Людмила Корнєєва прийшла , аби пом'янути чоловіка
      Людмила Корнєєва прийшла , аби пом'янути чоловіка

      Людей на 6-ту річницю початку Революції на Майдан прийшло не багато. Здебільшого, це родичі загиблих. Вони ставлять квіти біля портретів рідних на Алеї Героїв та моляться.

      Цей день є надзвичайно важливий для кожного з нас. Тому, сьогодні кожен із нас мусить задуматися і задати собі це питання, а що ми зробили для того, аби бути гідним тих хлопців, які віддали своє життя за нашу Україну, за те, щоб ми могли сьогодні жити,
      – наголошує франківець Володимир Веркалець.

      І, звісно, у такий день, на Майдані завжди з'являються представники влади. І новий президент не став винятком. Його візит був коротким, а промова лаконічною. Сказав він те ж, що говорив і його попередник.

      "Ми повинні відстоювати та захищати ідеали, за які віддали життя наші громадяни. І, звичайно, нам потрібні результати розслідування справ Майдану. Родини загиблих та все суспільство мають обов’язково отримати відповіді, а винні – покарання", – заявив він.

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

      Дорогі українці! День Гідності та Свободи – особливий для кожного з нас. Він пов'язаний з початком двох революцій, коли голоси мільйонів громадян злилися в єдиний голос нації, щоб твердо сказати: українці хочуть і будуть жити у вільній, демократичній та квітучій державі. Гідність і свобода – невід’ємні складові нашої ДНК. Саме тому українці не на словах знають, як захищати свою гідність і виборювати свободу на барикадах. У цій боротьбі, на жаль, ми заплатили найвищу можливу ціну. Це – людські життя. На місці загибелі Героїв Небесної Сотні з’явиться Музей Революції Гідності. І це дуже важливо. Проте будьмо відверті: для вшанування пам’яті кожного загиблого музею недостатньо. Ми повинні відстоювати та захищати ідеали, за які віддали життя наші громадяни. І, звичайно, нам потрібні результати розслідування справ Майдану. Родини загиблих та все суспільство мають обов’язково отримати відповіді, а винні – покарання. У складні моменти українці завжди демонструють неймовірну згуртованість та єдність. Ми стоїмо одне за одного незалежно від віку, статі, мови та віросповідання. І сьогодні, як ніколи, ми потребуємо такої ж єдності. Заради захисту країни, незалежності, свободи та права самостійно обирати власне майбутнє. Саме майбутнє і країна, яку ми збираємося залишити у спадок дітям, повинні нас об’єднати. Тож будьмо єдиними. Щоб бути сильними. І щоб разом побудувати нову Україну. З Днем Гідності та Свободи!

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      Натомість у Тернополі, звідки тисячі людей одразу після початку Революції рушили до столиці, теж нині запалили свічі. Впевнені саме з Майдану почалися зміни у державі та в їхній свідомості.

      "Якби повернути цей час назад, я жодної хвилини б не вагався і зробив би все те саме. Можливо, трохи по-іншому ставився б до того, але все рівно я б був на Майдані і відстоював те ж, що відстоював тоді", – каже учасник Революції Гідності Богдан Брич.

      Революція Гідності
      Революція Гідності/ Фото 24 канал

      Звісно, вийшли на центральну площу сьогодні і у Львові. Щороку сюди приходить і брат замордованого Юрія Вербицького – Сергій. Він вважає, що "це символ руху вперед і того, що не можна зігнули людей і що вони можуть дати відпір".

      Головне, аби українці не забули, якою ціною їм дісталася свобода, каже Сергій, а жертви виявилися – не марними.

      Що відомо про День Гідності та Свободи? 21 листопада в Україні відзначають День Гідності та Свободи. Саме тоді в країні почалися дві великі революції: 21 листопада 2013 року розпочався Євромайдан, а 22 листопада 2004 року – Помаранчева революція.

      Зауважимо, що до президентства Віктора Януковича 22 листопада українці відзначали День Свободи. Та президент-утікач це свято скасував. Повернув його п'ятий президент Петро Порошенко, який своїм указом від 13 листопада 2014 року запровадив в Україні День Гідності та Свободи.

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      Автор: Людмила Гаврилюк
      Теги: Новини України Новини Києва Революція Гідності Жертви Постраждалі Новини Львова Небесна Сотня Тернопіль
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