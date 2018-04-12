Якби Росія не провалилась із "Новоросією", у Сирії не було б такого загострення, – політолог

У Сирії Росія намагається продемонструвати, що вона велика держава, яка встала з колін.

Таку думку у прямому ефірі 24 Каналу заявив російський політолог Андрій Окара.

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"Якби не певний тактичний провал російської стратегії по Донбасу і по так званій "Новоросії", то і не було б такої ситуації у Сирії. Тому що російський інтерес у Сирії не якийсь там вузькоекономічний, не через родовища. Там інтерес глобальний. Росія у Сирії намагається збільшити свої геополітичні акції, демонструючи силу", – сказав він.

Окара впевнений, що нехтування міжнародним правом дає Росії відчуття власної величності.

Росія вважає, якщо вона так може нехтувати міжнародним правом і так впливати на міжнародну політику, то Російська Федерація тепер велика держава, яка встала з колін і може впливати на світовий порядок денний. Принаймні, так мислить Кремль. Звичайно, це мислення 20 століття, але саме воно лежить в основі російської політики, яка проявляє себе і на Донбасі, і у Сирії,

– додав політолог.