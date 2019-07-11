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      Якби студія була у звільненому Сімферополі, а Путін у Гаазі, – Садовий про скандальний телеміст

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      Садовий прокоментував скандальний телеміст між Україною та Росією
      Садовий прокоментував скандальний телеміст між Україною та Росією / 24 канал

      Телеміст між Україною та Росією мав би відбуватися у звільненому від окупантів Сімферополі. Російський президент Володимир Путін у той час мав би бути у суді в Гаазі.

      Лише за такою умови можна було на такий телеміст піти, на цьому наголосив мер Львова та лідер партії "Самопоміч" в ефірі "Право на владу".

      Зверніть увагу: Неможливо довести, що Медведчук контролює телеканали, – Нацрада

      При цьому він нагадав, що 112 канал (один із тих, які контролює кум Путіна Віктор Медведчук) – єдиний в Україні мовить без цифрової ліцензії.

      У них цифрова ліцензія закінчилась у вересні минулого року. Згідно з законом про телебачення та радіомовлення, протягом доби з дня закінчення терміну дії або її анулювання ліцензіат зобов’язаний припинити мовлення,
      – наголосив Андрій Садовий.

      Водночас лідер партії зазначив, що Нацрада зобов’язана припинити його мовлення.

      Також Садовий нагадав, що цифрове мовлення в Україні приватна структура "Зеонбуд". Її президент-утікач Віктор Янукович зареєстрував, щоб взяти під контроль всю цифрову структуру України. "Самопоміч" зареєструвала законопроект про націоналізацію цієї приватної структури ще у 2015 році.

      Проросійський політик та член партії "Опозиційна платформа – "За життя" Віктор Медвечук де-юре не володіє жодним медіахолдингом. Проте де-факто під його контролем перебувають вже три інформаційні телеканали. Йдеться про NewsOne, "112 Україна" і ZIK. Ними за документами володіє народний депутат VIII-ого скликання Верховної Ради від фракції "Опозиційного боку" та права рука Медведчука Тарас Козак.

      Чому ситуація між Нацрадою та Медведчуківськими каналами загострилась?

      Український телеканал NewsOne і російський державний "Росія 24" мали намір провести спільний телеміст під назвою "Надо поговорить". Він мав відбутись у п'ятницю, 12 липня. Анонс проекту відбувся у ефірі останнього, а зробив його відомий пропагандист Кремля Дмитро Кисельов. Ведучими телемосту мали стати Марія Сіттель і Андрій Малахов (з боку Росії) та Василь Голованов і Олена Кирик (з боку України).

      Така ініціатива обурила українців. Її різко розкритикував і офіційний Київ. Своє невдоволення, зокрема, висловили:

      Генпрокуратура України навіть відкрила кримінальне провадження про замах на скоєння державної зради, а Рада національної безпеки та оборони провела нараду щодо інформаційної безпеки, під час якої було ухвалено таємні рішення.

      Згодом на NewsOne все ж вирішили скасувати телеміст "Надо поговорить" з російським прокремлівським телеканалом "Росія 24". Тут це пояснили інформаційною кампанією проти своїх журналістів, загрозою нападу на канал і використанням його імені в передвиборній кампанії низки українських партій. Однак цей скандальний так званий телеміст таки відбудеться на пропагандистському телеканалі. Прокремлівські пропагандисти запросили журналістів з українських каналів Віктора Медведчука до себе.

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      Теги: Новини України Новини політики Андрій Садовий Самопоміч Телеміст Newsone і Росія24 Віктор Медведчук
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