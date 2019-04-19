Якби у президенти пішов Вакарчук, якими були б результати виборів

Якби український музикант Святослав Вакарчук став кандидатом на виборах президента, за нього б проголосувала половина електорату кандидата Володимира Зеленського. За таких обставин у другий тур виборів вийшли б кандидати Петро Порошенка і Юлія Тимошенко.

Готуючись до президентських виборів, політики перевіряли різних популярних людей. Так, у соцопитуваннях вказували співаків Олега Винника або Вакарчука. Вакарчук уже займався політичною діяльністю: був народним депутатом. Тож його кандидатуру почали перевіряти в соцопитуваннях, можливо, з наміром залучити до президентської кампанії.

Читайте також: Зеленський мав просто відтягнути голоси у Вакарчука, якщо той вирішить балотуватися

"Але не "вистрілив" ніхто, крім Зеленського і Вакарчука", – розповів в інтерв’ю "РБК-Україна" гендиректор Київського міжнародного інституту соціології (КМІС) Володимир Паніотто.

"При цьому, якщо б Зеленський ішов на вибори одночасно з Вакарчуком, вони б значною мірою ділили один і той самий електорат, хоча у Зеленського він все ж зміщений на південь і схід, а у Вакарчука – в центр і на захід", – розповів соціолог.

Якщо б вони були вдвох (Зеленський з Вакарчуком), то, швидше за все, у другий тур вийшли б Порошенко і Тимошенко. Але Вакарчук вирішив не йти на вибори, і вийшло, що вийшло,

– наголосив Паніотто.

При цьому він зауважив, що Зеленський відрізняється від інших, навіть від Вакарчука. Усе тому, що за багато останніх років Зеленський провів на телеекранах більше часу, ніж чинний президенти країни.

Читайте також: Що обіцяють Порошенко та Зеленський: все, що потрібно знати

Другий тур виборів президента України: що треба знати? Остаточне голосування за нового президента відбудеться 21 квітня (неділя) і триватиме з 8:00 до 20:00. Лідерами першого туру виборів стали Зеленський та Порошенко. Тож у другому турі українці обиратимуть президента саме між ними. 19 квітня о 19:00 кандидати у президенти проведуть дебати на стадіоні "Олімпійський" у Києві. Після них Порошенко вирушить на дебати до студії Суспільного, а от Зеленського там не буде.



Для голосування у другому турі виборів треба взяти із собою паспорт та довідку про тимчасову зміну місця голосування (якщо не плануєте голосувати за місцем прописки).



Оголосити ім’я нового президента України ЦВК повинна до 1 травня.