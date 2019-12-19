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      Якби українські танки були на Кубані, – перепалка Путіна та журналіста Цимбалюка

      1562 Читать новость на русском
      Володимир Путін / getty images

      Президент Росії Володимир Путін відповів на питання журналіста Романа Цимбалюка, який зауважив, що якби українські танки були на Кубані, Росія теж змінила ставлення до України.

      Це він сказав на великій пресконференції очільника Кремля.

      Читайте також: Путін про газову угоду: Думаю, що ми домовимося

      Путін: Ви маєте на увазі 72 машини або 34? 

      Він мав на увазі розроблені в СРСР танки Т-72 (прийнятий на озброєння в 1973 році) і Т-34 (1940 рік).

      Цимбалюк: У нас основний бойовий танк Т-64. Зроблено в Харкові!

      Путін: Ну це теж радянська машина.

      Цимбалюк: Ви теж казали, що з Радянського Союзу вийшли.

      Дивіться відео перепалки Путіна та Цимбалюка: 

       

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      Автор: Ольга Грамчук
      Теги: Новини України Війна на Донбасі Володимир Путін Журналісти
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