Якби українські танки були на Кубані, – перепалка Путіна та журналіста Цимбалюка

Президент Росії Володимир Путін відповів на питання журналіста Романа Цимбалюка, який зауважив, що якби українські танки були на Кубані, Росія теж змінила ставлення до України.

Це він сказав на великій пресконференції очільника Кремля.

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Путін: Ви маєте на увазі 72 машини або 34?

Він мав на увазі розроблені в СРСР танки Т-72 (прийнятий на озброєння в 1973 році) і Т-34 (1940 рік).

Цимбалюк: У нас основний бойовий танк Т-64. Зроблено в Харкові!

Путін: Ну це теж радянська машина.

Цимбалюк: Ви теж казали, що з Радянського Союзу вийшли.

Дивіться відео перепалки Путіна та Цимбалюка: