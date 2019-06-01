Якби українці минулого століття мали Instagram: Іван Франко, Леся Українка, Софія Яблонська

У перші дні літа Facebook наповнюється чекінами з аеропортів, а Instagram демонструє детальні фотозвіти. Зараз світлинами з далеких країн нікого не здивуєш, а от у минулому це могли собі дозволити одиниці. Зазвичай виїзди за кордон були пов'язані з роботою або лікуванням. Ми вирішили уявити, як виглядав би Instagram на початку минулого століття.

Соломія Крушельницька

Підозрюємо, що сторінка оперної діви Соломії Крушельницької переважно б складалася зі сценічних образів.

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"Сьогодні я гратиму Чіо-Чіо-Сан в опері мого близького друга Джаккомо Пуччіні", – писала б Соломія Крушельницька.



Що б постила Соломія Крушельницька в Instagram

А в 1897 році вона б виставила фото лайнера, на якому вирушила до Південної Америки й підписала б: "Любі чилійці, за місяць наш корабель торкнеться ваших берегів. Чекайте!".

У сусідній Аргентині Крушельницька бувала неодноразово, а столицю Буенос-Айрес навіть обрала для свого весілля у 1910 році.



"А ось і перше фото у статусі дружини. " – підпис до фото в Instagram.

Папараці відзняли пару біля місцевого РАГСу і наступного дня вся країна обговорювала б подію.

Леся Українка

Леся Українка теж часто виїжджала за кордон, але, на жаль, усі ці мандри були пов’язані з лікуванням туберкульозу та його ускладнень.



Instagram Лесі Українки

В Берліні їй робили операцію на нозі, а також ще три зими письменниця провела у єгипетському санаторії.

Проте найкраще Лесі Українці підходив клімат Кавказу, де одне з фото в Instagram підписала б так: "Не турбуйтесь, я тут не нудьгую. Слабке здоров'я зібрало в одному місці чимало цікавих людей".

Іван Труш

Instagram львівського художника Івана Труша, мабуть, містив би мало фотографій. Митець постив би переважно свої картини – портрети відомих українців чи пейзажі. От для останніх йому якраз і були потрібні мандри.

"Навідувався до Рима та Венеції – і привозиш десятки робіт. А тоді до Єгипту та країн Близького Сходу, аби клієнти могли повісити у себе вдома екзотику далеких країн", – писав би Труш.



Instagram Івана Труша

Труш не забував надсилати друзям листівки. Вона могла б бути підписана так: "З-під пірамід посилаю сердечний привіт і поклін!".

Іван Франко

Франко також обожнював подорожувати, але коли в тебе троє дітей, то гонорарів з письменницької праці вистачає тільки на Карпати. З 1901 року і до Першої світової війни Каменяр щоліта приїжджав до Криворівні.



Іван Франко Instagram

Улюблені хобі Франка – риболовля та збирання грибів. "Кращого відпочинку й не уявляв. Рибалив у Черемоші та приносив силу-силенну грибів з лісу. Дружина вже свариться на мене за ті гриби. Каже, що то забагато мороки їх чистити", – написав би Франко.

Вочевидь, Франко так нахвалив Криворівню, що влітку тут можна було побачити всю тогочасну еліту (сторіз – Коцюбинського, Драгоманова).

Михайло Грушевський

А сусід Франка у Львові – Михайло Грушевський, який був доволі заможною людиною, вирішив, що йому не пасує винаймати у когось будиночок – краще купити собі власний. У листах часто малював схему, як її знайти в селі.

Instagram Грушевського

Софія Яблонська

Але якби в той час існував Instagram, то найбільшу кількість фоловерів зібрала б Софія Яблонська.

У 1929 році галичанка уже здивувала всіх, коли переїхала у Париж. Тут працювала моделлю, вчилася користуватися кінокамерою, а тоді зазіхнула на навколосвітню подорож. При чому маршрут проклала дуже екзотичними місцями: Марокко, Сінгапур, Ява, Балі, Австралія, Нова Зеландія, Таїті, Китай.



Фото Софії Яблонської

Яблонська не лише фотографувала, а й знімала відео. "Замість учити ваших дітей, я волію сама навчитися від вас ваших мудрощів, ваших звичаїв та вашого способу життя", – писала б Яблонська.

Мабуть, це єдина українка, яка в ті далекі часи могла ще й постити шматки відео. Що ж, сподіваємось, ваші фото цього літа будуть не менш яскравими.