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      Якби українці минулого століття мали Instagram: Іван Франко, Леся Українка, Софія Яблонська

      Зроблено в Україні 75 Читать новость на русском

      У перші дні літа Facebook наповнюється чекінами з аеропортів, а Instagram демонструє детальні фотозвіти. Зараз світлинами з далеких країн нікого не здивуєш, а от у минулому це могли собі дозволити одиниці. Зазвичай виїзди за кордон були пов'язані з роботою або лікуванням. Ми вирішили уявити, як виглядав би Instagram на початку минулого століття.

      Соломія Крушельницька

      Підозрюємо, що сторінка оперної діви Соломії Крушельницької переважно б складалася зі сценічних образів. 

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      "Сьогодні я гратиму Чіо-Чіо-Сан в опері мого близького друга Джаккомо Пуччіні", – писала б Соломія Крушельницька.

      Соломія Крушельницька
      Що б постила Соломія Крушельницька в Instagram

      А в 1897 році вона б виставила фото лайнера, на якому вирушила до Південної Америки й підписала б: "Любі чилійці, за місяць наш корабель торкнеться ваших берегів. Чекайте!".

      У сусідній Аргентині Крушельницька бувала неодноразово, а столицю Буенос-Айрес навіть обрала для свого весілля у 1910 році.

      Соломія Крушельницька
      "А ось і перше фото у статусі дружини. " – підпис до фото в Instagram.

      Папараці відзняли пару біля місцевого РАГСу і наступного дня вся країна обговорювала б подію.

      Леся Українка

      Леся Українка теж часто виїжджала за кордон, але, на жаль, усі ці мандри були пов’язані з лікуванням туберкульозу та його ускладнень.

      Леся Українка
      Instagram Лесі Українки

      В Берліні їй робили операцію на нозі, а також ще три зими письменниця провела у єгипетському санаторії.

      Проте найкраще Лесі Українці підходив клімат Кавказу, де одне з фото в Instagram підписала б так: "Не турбуйтесь, я тут не нудьгую. Слабке здоров'я зібрало в одному місці чимало цікавих людей".

      Іван Труш

      Instagram львівського художника Івана Труша, мабуть, містив би мало фотографій. Митець постив би переважно свої картини – портрети відомих українців чи пейзажі. От для останніх йому якраз і були потрібні мандри.

      "Навідувався до Рима та Венеції – і привозиш десятки робіт. А тоді до Єгипту та країн Близького Сходу, аби клієнти могли повісити у себе вдома екзотику далеких країн", – писав би Труш.

      Іван Труш
      Instagram Івана Труша

      Труш не забував надсилати друзям листівки. Вона могла б бути підписана так: "З-під пірамід посилаю сердечний привіт і поклін!".

      Іван Франко

      Франко також обожнював подорожувати, але коли в тебе троє дітей, то гонорарів з письменницької праці вистачає тільки на Карпати. З 1901 року і до Першої світової війни Каменяр щоліта приїжджав до Криворівні.

      Іван Франко
      Іван Франко Instagram

      Улюблені хобі Франка – риболовля та збирання грибів. "Кращого відпочинку й не уявляв. Рибалив у Черемоші та приносив силу-силенну грибів з лісу. Дружина вже свариться на мене за ті гриби. Каже, що то забагато мороки їх чистити", – написав би Франко.

      Вочевидь, Франко так нахвалив Криворівню, що влітку тут можна було побачити всю тогочасну еліту (сторіз – Коцюбинського, Драгоманова).

      Михайло Грушевський 

      А сусід Франка у Львові – Михайло Грушевський, який був доволі заможною людиною, вирішив, що йому не пасує винаймати у когось будиночок – краще купити собі власний. У листах часто малював схему, як її знайти в селі.Грушевський
      Instagram Грушевського

      Софія Яблонська 

      Але якби в той час існував Instagram, то найбільшу кількість фоловерів зібрала б Софія Яблонська.

      У 1929 році галичанка уже здивувала всіх, коли переїхала у Париж. Тут працювала моделлю, вчилася користуватися кінокамерою, а тоді зазіхнула на навколосвітню подорож. При чому маршрут проклала дуже екзотичними місцями: Марокко, Сінгапур, Ява, Балі, Австралія, Нова Зеландія, Таїті, Китай.

      Софія Яблонська
      Фото Софії Яблонської

      Яблонська не лише фотографувала, а й знімала відео. "Замість учити ваших дітей, я волію сама навчитися від вас ваших мудрощів, ваших звичаїв та вашого способу життя", – писала б Яблонська.

      Мабуть, це єдина українка, яка в ті далекі часи могла ще й постити шматки відео. Що ж, сподіваємось, ваші фото цього літа будуть не менш яскравими.

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      Теги: Новини культури Новини LifeStyle LifeStyle Зроблено в Україні Література
      Джерело: 24 канал
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