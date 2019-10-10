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      ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ РОЗВЕДЕННЯ ВІЙСЬК

      Якби я не був президентом, відповів би йому по-іншому, – Зеленський заступився за Мендель

      363 Читать новость на русском
      Якби я не був президентом, відповів би йому по-іншому, – Зеленський заступився за Мендель

      Володимир Зеленський вважає, що журналіст Сергій Андрушко, якого штовхала прессекретарка глави держави Юлія Мендель, веде себе "не як чоловік".

      Глава держави наголосив, що саме поведінка журналіста є "некоректною" і "так чоловік не повинен поводитися із жінкою чи дівчиною". Про це він сказав журналістам у Києві під час пресбрифінгу на Kyiv Food Market.

      Водночас Зеленський додав, що "внутрішньо пробачав Андрушкові його поведінку із собою". 

      Він здоровий мужик. Якби я не був президентом, то відповів би йому по-іншому. Він – здоровий мужик, він нападає, ну справді, це так, він стрибає. Я завжди охоронцям завжди з ним кричав: "Хлопці, відійдіть, я вас прошу". Він їх зашибе просто. А вони відчують, що мені щось загрожує, і почнуть реагувати,
      – сказав глава держави. 

      Новина доповнюється... 

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      Теги: Новини політики Новини України
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