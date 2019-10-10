Якби я не був президентом, відповів би йому по-іншому, – Зеленський заступився за Мендель

Володимир Зеленський вважає, що журналіст Сергій Андрушко, якого штовхала прессекретарка глави держави Юлія Мендель, веде себе "не як чоловік".

Глава держави наголосив, що саме поведінка журналіста є "некоректною" і "так чоловік не повинен поводитися із жінкою чи дівчиною". Про це він сказав журналістам у Києві під час пресбрифінгу на Kyiv Food Market.

Водночас Зеленський додав, що "внутрішньо пробачав Андрушкові його поведінку із собою".

Він здоровий мужик. Якби я не був президентом, то відповів би йому по-іншому. Він – здоровий мужик, він нападає, ну справді, це так, він стрибає. Я завжди охоронцям завжди з ним кричав: "Хлопці, відійдіть, я вас прошу". Він їх зашибе просто. А вони відчують, що мені щось загрожує, і почнуть реагувати,

– сказав глава держави.

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